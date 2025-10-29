Grad Split napokon bi mogao dobiti gradsko sklonište za životinje

Udruga Prijatelji životinja održala je sastanak sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom i pročelnicom Upravnog odjela za komunalne poslove Leonom Grgić, na kojem je glavna tema bila – izgradnja gradskog skloništa za napuštene životinje. Split, jedan od najvećih gradova u Hrvatskoj, još uvijek nema registrirano sklonište, što već godinama izaziva zabrinutost udruga i građana.

Predsjednik Udruge, Luka Oman, naglasio je da se preostali psi s nezakonitog smještaja na Karepovcu, gdje ih je psihijatar Pelivan uzgajao za borbe, moraju hitno premjestiti u registrirano sklonište koje ispunjava zakonske uvjete i pruža primjerenu skrb. “Takva mjesta moraju osigurati socijalizaciju pasa i njihovu dobrobit, a ne samo privremeni smještaj”, poručio je Oman.

Gradonačelnik Šuta izrazio je razumijevanje za problem i najavio konkretne korake prema osnivanju i registraciji gradskog skloništa, kao i suradnju s udrugama u tom procesu.

Prijatelji životinja istaknuli su i važnost prevencije – (su)financiranja kastracija skrbničkih i slobodnoživućih životinja, redovite kontrole mikročipiranja te edukacije građana. „Preventivne mjere dugoročno smanjuju broj napuštenih životinja i troškove njihova zbrinjavanja”, rekao je Oman, dodavši da su Gradu ponudili gotove edukativne materijale i prijedloge kampanja.

Na sastanku se razgovaralo i o zabrani vatrometa te o stanju u splitskom zoološkom vrtu, gdje se, unatoč ranijim odlukama, još uvijek nalaze divlje životinje. Sastanak je, kako navode iz Udruge, protekao u konstruktivnom ozračju, uz obostranu želju za suradnjom.

Prijatelji životinja poručuju kako će nastaviti pratiti provedbu dogovorenih koraka, jer – kako kažu – životinje u Splitu zaslužuju sustavnu zaštitu, a ne privremena rješenja.