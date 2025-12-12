Close Menu

Grad Split je upravo povećao porez na prazne stanove

Gradsko vijeće usvojilo je povećanje poreza na kuće za odmor, odnosno prazne stanove, na pet eura po četvornom metru

Rasprava na Gradskom vijeću nastavila se dobrim tempom, a vijećnici su, kako se moglo čuti, „uhvatili radnu temperaturu“. Sljedeća točka dnevnog reda odnosila se na poreze u Gradu Splitu.

– Previše je praznih stanova u Splitu i ovim prijedlogom želimo smanjiti jaz koji se pojavio. Porezom neće biti obuhvaćene osobe koje imaju jedan stan u kojem žive – kratko je, među ostalim, najavio gradonačelnik.

Prijedlogom je predviđeno povećanje poreza na kuće za odmor na pet eura po četvornom metru, u odnosu na dosadašnjih 1,99 eura.

U raspravi se dotaknulo i pitanja tržišne ekonomije, odnosno uzročno-posljedične veze – ili njezina izostanka – između povećanja poreza i cijena nekretnina na tržištu. Zamjenik gradonačelnika Ivošević pritom je ironično komentirao kako je HDZ, prema ekonomskim stavovima, zapravo lijevo orijentiran, čak i „lijevije“ od platformi Možemo i Direkt.

– HDZ je u tom pogledu na razini parole „Proleteri svih zemalja, ujedinite se“ – kazao je Ivošević, uz napomenu da poštuje različite stavove te da je rasprava poprimila ideološki karakter, ali ne na uobičajenim temama partizana i ustaša.

Na kraju je odluka donesena očekivanim ishodom: Gradsko vijeće usvojilo je povećanje poreza na kuće za odmor, odnosno prazne stanove, na pet eura po četvornom metru.

