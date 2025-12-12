Grad Split je upravo povećao porez na prazne stanove

Rasprava na Gradskom vijeću nastavila se dobrim tempom, a vijećnici su, kako se moglo čuti, „uhvatili radnu temperaturu“. Sljedeća točka dnevnog reda odnosila se na poreze u Gradu Splitu.

– Previše je praznih stanova u Splitu i ovim prijedlogom želimo smanjiti jaz koji se pojavio. Porezom neće biti obuhvaćene osobe koje imaju jedan stan u kojem žive – kratko je, među ostalim, najavio gradonačelnik.

Prijedlogom je predviđeno povećanje poreza na kuće za odmor na pet eura po četvornom metru, u odnosu na dosadašnjih 1,99 eura.

U raspravi se dotaknulo i pitanja tržišne ekonomije, odnosno uzročno-posljedične veze – ili njezina izostanka – između povećanja poreza i cijena nekretnina na tržištu. Zamjenik gradonačelnika Ivošević pritom je ironično komentirao kako je HDZ, prema ekonomskim stavovima, zapravo lijevo orijentiran, čak i „lijevije“ od platformi Možemo i Direkt.

– HDZ je u tom pogledu na razini parole „Proleteri svih zemalja, ujedinite se“ – kazao je Ivošević, uz napomenu da poštuje različite stavove te da je rasprava poprimila ideološki karakter, ali ne na uobičajenim temama partizana i ustaša.

Na kraju je odluka donesena očekivanim ishodom: Gradsko vijeće usvojilo je povećanje poreza na kuće za odmor, odnosno prazne stanove, na pet eura po četvornom metru.