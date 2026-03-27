Grad Split dijeli stotine tisuća eura za sport: Dva projekta dobila po 100.000 eura

Grad Split donio je zaključak o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje velikih sportskih manifestacija u 2026. godini. Prema odluci gradonačelnika Tomislava Šute, iz Programa javnih potreba u sportu bit će dodijeljeno ukupno 550 tisuća eura za 15 sportskih događanja.

Najveći iznosi za Sportske igre mladih i Europsko prvenstvo u ragbiju 7

Najveću pojedinačnu potporu, po 100 tisuća eura, dobili su Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju Igre mladih za međunarodnu završnicu i proslavu 30. obljetnice Sportskih igara mladih te Hrvatski ragbijaški savez za Ragbi 7 Europsko prvenstvo.

Po 75 tisuća eura dodijeljeno je turniru ATP Challenger Split Open, dok su po 50 tisuća eura odobrena za 26. Split Marathon i CRO Race 2026. Među sufinanciranim manifestacijama nalaze se i Split International Sports Summit #SPORTSCONNECT u organizaciji Košarkaškog kluba Adriatic, Splitski festival jedrenja, međunarodna veslačka regata Sveti Duje te teniski događaj "Tennis Summer by Goran Ivanišević 2026.".

Sredstva su odobrena i za Miting sv. Duje, međunarodni nogometni turnir za djecu "Prvi koraci 2026.", European Judo Hopes Cup Split 2026., otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju u klasi ILCA 7, Splitski triatlon te 2. Kup Splita.

Isplata iz gradskog proračuna

Sredstva će se isplatiti iz Proračuna Grada Splita za 2026. godinu, kroz program potpore velikim manifestacijama. Nakon donošenja zaključka, Grad Split i odabrani prijavitelji sklopit će ugovore, a korisnici sredstava bit će obvezni redovito dostavljati izvješća i dokumentaciju kojom će opravdati namjensko trošenje novca.