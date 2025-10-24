Close Menu

Grad Solin raspisao natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Dalibor Ninčević

Grad Solin objavio je Natječaj za dodjelu stipendija za školsku i akademsku godinu 2025./2026., kojim se želi podržati učenike i studente u njihovom obrazovanju.

Kako je objavio gradonačelnik Dalibor Ninčević, stipendije će se dodjeljivati u nekoliko kategorija:

  • darovitim srednjoškolcima i studentima
  • učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji
  • onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
  • studentima poslijediplomskog studija

Visina stipendije ovisit će o uspjehu i iznosit će od 100 do 150 eura mjesečno.

Natječaj će biti otvoren od 27. listopada do 10. studenoga 2025., a novost ove godine je da se prijave zaprimaju isključivo online putem obrasca dostupnog na službenim mrežnim stranicama Grada Solina.

„Ne propustite priliku, prijavite se na vrijeme i ostvarite pravo na gradsku stipendiju“, poručio je Ninčević u objavi.

