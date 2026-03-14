Grad planira garaže u četiri splitska kotara, građani Plokita traže rješenja za parking do početka gradnje

Na predstojećoj sjednici splitskog gradskog vijeća, glavna točka dnevnog reda bi trebala biti ona o gradnji garaža na Blatinama, Gripama, Plokitama i Spinutu, uz vjerojatno onu, koja će dopuniti dnevni red, a radi se o Park šumi Marjan.

"Građanke i građane Plokita bi trebalo radovati što su Plokite u fokusu ove gradske vlasti po pitanju gradnje javne garaže u njihovom kvartu, što baš i nije bio slučaj za vrijeme prethodne vlasti. No, nažalost, do završetka izgradnje te javne garaže trebaju se stpjeti još par godina, jer i sam početak nije tako blizu. Naime, treba objediniti čestice, ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu, izraditi projekt i odabrati izvodača.

Prethodna vlast je petljala s prebacivanje izgradnje garaža sa Split parkinga na Grad Split, misleći kako će tako uspjeti riješiti imovinsko-pravne odnose, uz veće troškove izgradnje, a sadašnja vlast, nakon devet mjeseci svog mandata, stvari vraća na prethodno stanje.

Ohrabruje činjenica što bi se buduća javna garaža na Plokitama gradila na gradskim zemljišnim česticama, koje se nakon odluke gradskog vijeća planiraju objediniti, no zbunjuje navođenje lokacije u VINKOVAČKOJ ulici, koja s navedenim česticama u prijedlogu ZAKLJUČKA za sjednicu Gradskog vijeća nema veze. Štoviše, ta lokacija u Vinkovačkoj je ona na kojoj Ivica Puljak nije uspio riješiti imovinsko-pravne odnose odnosno otkupiti privatni suvlasnički dio, jer se njemu i gradskim službama, procjena vrijednosti tog terena od strane sudskog vještaka činila previsokom i nerealnom.

Na ovaj propust s navođenjem Vinkovačke ulice umjesto SLAVONSKE smo upozorili i predsjednika gradskog vijeća, kao i neke vijećnike, ali to još uvijek nije ispravljeno, što se tiče objave na internetu, ali se nadamo kako će to ipak biti u materijalima za sjednicu upućenim vjećnicima. Ono što nas građanstvo na Plokitama puno više zanima je problem (ne)rješavanja novih parkirnih mjesta na Plokitama do izgradnje spomenute garaže jer se tu u devet mjeseci nije baš ništa napravljeno, a situacija je svakim danom sve teža. Voljeli bi i o tome čuti nešto na sjednici.

Na sjednici će biti nazočan predsjednik kotarskog vijeća Gripa, premda nije vijećnik, za razliku od predsjednika kotarskog vijeća Plokita, koji to jest, ali za građanstvo Plokita je slaba utjeha, jer ga ta tema očito puno ne zanima, premda će se garaža graditi njemu ispred nosa, u blizini zgrade, a u ulici će vjerojatno izgubiti četrdeset do pedeset parkirnih mjesta, jer je za očekivati proširenje Đakovačke ulice, kao pristupne ceste do buduće garaže, a uz tu cestu se parkirna mjesta i nalaze. Gdje će biti privremeni parking za ta vozila, za sada nitko ni ne spominje. To ćemo vjerojatno saznati prije same izgradnje garaže.

Na sjednici će se napraviti mali korak po pitanju izgradnje garaža u četiri splitska kotara, a koliki će on biti za Plokite, ostaje za vidjeti. Mi građani okupljeni u Građansku inicijativu Naprid Plokite naprid Siromašna smo pomalo skeptično, kao i o spuštanju čovjeka na Mjesec.

Ipak, vjerujemo, kako će Grad Split odnosno od utorka ponovo, Split parking "spustiti", na odgovarajuću lokaciju, za koju godinu javnu garažu na Plokitama kod škole, zajedno s novih igralištima na vrhu. Ivica Puljak je po tom pitanju, kad su bar Plokte bile u pitanju, mjesečario u potrazi za lokacijama, premda se deklarira kao ateist, očito lakše pronalazi Božje čestice od onih katastarskih i zemljanih", poručuju iz Građanske inicijative Naprid Plokite.