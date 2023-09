GRAD NA JADRANU UVODI NAPLATU ULASKA U CENTAR "Želimo ravnotežu između prava lokalnog stanovništva i posjetitelja"

Venecijansko gradsko vijeće u utorak je odobrilo novi sustav za upravljanje rastućim brojem turista temeljen na plaćanju ulaznice koja omogućava pristup starom dijelu grada i manjim otocima Lagune.

Cilj je smanjiti dnevni turizam u određenim razdobljima, u skladu s osjetljivošću i jedinstvenošću svjetski poznatog grada.

Ulaznica će se naplaćivati svima starijima od 14 godina koji ulaze u stari dio Venecije, osim onima koji su izuzeti. Uglavnom će se naplaćivati dnevnim posjetiteljima.

Cijena 5 eura

Prema novom zakonu, stanovnici Venecije, radnici, studenti i oni koji plaćaju lokalni porez na nekretnine u Veneciji neće morati plaćati ulaz. Isto vrijedi i za one koji borave u smještajnim objektima unutar grada, djecu do 14 godina, osobe kojima je potrebna njega i one koji sudjeluju u sportskim natjecanjima.

Nakon odobrenja Gradskog vijeća, dodatna će odluka odrediti detalje poput vrijednosti ulaznice koja će inicijalno iznositi 5 eura.

Ograničenja u turizmu

"Učinili smo ovo uvjereni da rezervacija grada treba biti što inkluzivnija. Postavili smo se kao pioniri na globalnoj razini, svjesni potrebe za novom ravnotežom između prava stanovnika i posjetitelja Venecije," rekao je vijećnik za turizam Simone Venturini. Dodao je da je u određenim trenucima potrebno inovativno upravljanje kako bi se ograničio dnevni turizam.