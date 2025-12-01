Grad Kaštela i ove godine dijeli božićnice u obliku poklon bona. Evo kad i gdje ih možete preuzeti

Umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, njegovateljima, roditeljima njegovateljima, nezaposlenim osobama i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području grada Kaštela ove godine, odlukom gradonačelnika grada Kaštela, božićnice u iznosu od 50,00 € će se dijeliti u obliku poklon bona.
Pravo na dodjelu božićnice ostvaruju:
- svi umirovljenici neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj, tuzemnoj i inozemnoj)
- nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 30. studenog 2025. godine
- korisnici zajamčene minimalne naknade koji se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kaštela do 30. studenog 2025. godine.
- korisnici nacionalne naknade za starije osobe
- njegovatelji koji se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kaštela
- roditelji njegovatelji koji se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kaštela
Podjela božićnica umirovljenicima obavljat će radnim danima od ponedjeljka 08. prosinca do petka 19. prosinca (dva tjedna) od 8 do 13 sati na slijedećim lokacijama:
- prostorija SAU Putalj, Šetalište Gojaća 1, Kaštel Sućuracza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Sućurac i Kaštel Gomilica
- prostorija Udruge umirovljenika Lažani, Ulica Drage Britvića 23, Kaštel Kambelovacza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Kambelovac i Kaštel Lukšić
- prostorija Matice umirovljenika Kaštela, Ulica Narodnog preporoda 4, Kaštel Noviza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Stari
- prostorija Lovačkog doma, Obala kralja Tomislava 6b, Kaštel Noviza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Novi i Kaštel Štafilić
Pri preuzimanju božićnice, umirovljenici su dužni predočiti svoju osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine, a ukoliko ga ne posjeduju, onda izvadak iz banke ili rješenje o mirovini, koje ne smije biti starije od jedne godine (donijeti presliku).
Za umirovljenike sa područja grada Kaštela, lošijeg zdravstvenog stanja, koji nisu u mogućnosti osobno predignuti poklon bon, omogućeno je da u njihovo ime božićnicu može preuzeti član obitelji. U tom slučaju osoba, koja preuzima poklon bon, uz sve gore navedeno, treba ponijeti i svoju osobnu iskaznicu.
Podjela božićnica nezaposlenim osobama, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, njegovateljima, roditeljima njegovateljima i korisnicima zajamčene minimalne naknade obavljat će radnim danima se od ponedjeljka 08. prosinca do petka 19. prosinca (dva tjedna) od 8 do 13 sati:
– na ulazu u gradsku sportsku dvoranu „Sokolana“, Braće Radić 1b, Kaštel Sućurac
Pri preuzimanju božićnice nezaposlene osobe, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, njegovatelji, roditelji njegovatelji i korisnici zajamčene minimalne naknade su dužni predočiti svoju osobnu iskaznicu.
Ukoliko isti nisu u mogućnosti osobno predignuti poklon bon, omogućeno je da u njihovo ime božićnicu može preuzeti član obitelji. U tom slučaju osoba, koja preuzima poklon bon, uz osobnu iskaznicu korisnika treba ponijeti i svoju osobnu iskaznicu.
Pravo na božićnicu moguće je ostvariti samo po jednom osnovu.
Božićnice će građanima biti isplaćene iz gradskog proračuna, a u obliku poklon-bona koji se može iskoristiti u trgovinama Tommy d.o.o. i Ribola d.o.o.
VAŽNA NAPOMENA: Preuzimanje poklon bona (božićnice) moguće je samo u gore navedenim terminima, te nakon petka 19. prosinca preuzimanje božićnice više neće biti moguće.