Grad Kaštela i ove godine dijeli božićnice u obliku poklon bona. Evo kad i gdje ih možete preuzeti

Umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, njegovateljima, roditeljima njegovateljima, nezaposlenim osobama i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području grada Kaštela ove godine, odlukom gradonačelnika grada Kaštela, božićnice u iznosu od 50,00 € će se dijeliti u obliku poklon bona.

Pravo na dodjelu božićnice ostvaruju:

svi umirovljenici neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj, tuzemnoj i inozemnoj)

nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 30. studenog 2025. godine

korisnici zajamčene minimalne naknade koji se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kaštela do 30. studenog 2025. godine.

korisnici nacionalne naknade za starije osobe

njegovatelji koji se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kaštela

roditelji njegovatelji koji se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad Kaštela

Podjela božićnica umirovljenicima obavljat će radnim danima od ponedjeljka 08. prosinca do petka 19. prosinca (dva tjedna) od 8 do 13 sati na slijedećim lokacijama:

prostorija SAU Putalj, Šetalište Gojaća 1, Kaštel Sućuracza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Sućurac i Kaštel Gomilica

prostorija Udruge umirovljenika Lažani, Ulica Drage Britvića 23, Kaštel Kambelovacza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Kambelovac i Kaštel Lukšić

prostorija Matice umirovljenika Kaštela, Ulica Narodnog preporoda 4, Kaštel Noviza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Stari

prostorija Lovačkog doma, Obala kralja Tomislava 6b, Kaštel Noviza umirovljenike sa mjestom prebivališta Kaštel Novi i Kaštel Štafilić

Pri preuzimanju božićnice, umirovljenici su dužni predočiti svoju osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine, a ukoliko ga ne posjeduju, onda izvadak iz banke ili rješenje o mirovini, koje ne smije biti starije od jedne godine (donijeti presliku).

Za umirovljenike sa područja grada Kaštela, lošijeg zdravstvenog stanja, koji nisu u mogućnosti osobno predignuti poklon bon, omogućeno je da u njihovo ime božićnicu može preuzeti član obitelji. U tom slučaju osoba, koja preuzima poklon bon, uz sve gore navedeno, treba ponijeti i svoju osobnu iskaznicu.

Podjela božićnica nezaposlenim osobama, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, njegovateljima, roditeljima njegovateljima i korisnicima zajamčene minimalne naknade obavljat će radnim danima se od ponedjeljka 08. prosinca do petka 19. prosinca (dva tjedna) od 8 do 13 sati:

– na ulazu u gradsku sportsku dvoranu „Sokolana“, Braće Radić 1b, Kaštel Sućurac

Pri preuzimanju božićnice nezaposlene osobe, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, njegovatelji, roditelji njegovatelji i korisnici zajamčene minimalne naknade su dužni predočiti svoju osobnu iskaznicu.

Ukoliko isti nisu u mogućnosti osobno predignuti poklon bon, omogućeno je da u njihovo ime božićnicu može preuzeti član obitelji. U tom slučaju osoba, koja preuzima poklon bon, uz osobnu iskaznicu korisnika treba ponijeti i svoju osobnu iskaznicu.

Pravo na božićnicu moguće je ostvariti samo po jednom osnovu.

Božićnice će građanima biti isplaćene iz gradskog proračuna, a u obliku poklon-bona koji se može iskoristiti u trgovinama Tommy d.o.o. i Ribola d.o.o.

VAŽNA NAPOMENA: Preuzimanje poklon bona (božićnice) moguće je samo u gore navedenim terminima, te nakon petka 19. prosinca preuzimanje božićnice više neće biti moguće.