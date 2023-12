Grad Kaštela: Bonovi umirovljenicima, nezaposlenim osobama i korisnicima minimalne zajamčene naknade i financiranje poklona za djecu u vrtićima

Grad Kaštela će, kao i svake godine do sada, financirati poklone za svu djecu u kaštelanskim vrtićima na području grada Kaštela – gradskim, privatnim i vjerskim vrtićima te obrtu za čuvanje djece. Prigodne poklone djeci će podijeliti odgajateljice u njihovim vrtićima.

Umirovljenicima, nezaposlenim osobama i korisnicima minimalne zajamčene naknade sa prebivalištem na području Grada Kaštela ove godine, odlukom Gradskog vijeća Grada Kaštela, božićnice u iznosu od 50 € će se dijeliti u obliku poklon bona

Pravo na dodjelu božićnice ostvaruju:

- Umirovljenici sa mirovinom u iznosu do 470 € neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj, tuzemnoj i inozemnoj)

- Nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 4 (četiri) mjeseca do 30. studenog 2023. godine (datum prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje 30. Srpnja 2023., i stariji)

- Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se vode u evidenciji Centra za socijalnu skrb Kaštela do 30. studenog 2023. godine.

Podjela božićnica umirovljenicima obavljat će se od ponedjeljka do petka 11.,12. ,13., 14. i 15. prosinca od 8 do 13 sati na sljedećim lokacijama:

– prostorija Mjesnog odbora Kaštel Sućurac za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Sućurcu i Kaštel Gomilici

– prostorija Udruge umirovljenika u Kaštel Kambelovcu za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Kambelovcu i Kaštel Lukšiću

– prostorija Udruge tjelesnih invalida u Kaštel Novom za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Starom

– prostorija Lovačkog doma u Kaštel Novom za umirovljenike sa mjestom prebivališta u Kaštel Novom i Kaštel Štafiliću

Pri preuzimanju božićnice, umirovljenici su dužni predočiti svoju osobnu iskaznicu, zadnji odrezak od mirovine, a ukoliko ga ne posjeduju, onda izvadak iz banke ili rješenje o mirovini, koje ne smije biti starije od jedne godine (donijeti presliku).

Za umirovljenike

Za umirovljenike sa područja Grada Kaštela, lošijeg zdravstvenog stanja, koji nisu u mogućnosti osobno predignuti poklon bon, omogućeno je da u njihovo ime božićnicu može preuzeti član obitelji. U tom slučaju osoba, koja preuzima poklon bon, treba ponijeti svoju osobnu iskaznicu kao i osobnu iskaznicu osobe za koju prediže božićnicu, zadnji odrezak od mirovine, a ukoliko ga ne posjeduju, onda izvadak iz banke ili rješenje o mirovini, koje ne smije biti starije od jedne godine (donijeti presliku).

Nezaposlene osobe prilikom preuzimanja božićnice identitet će potvrditi predočenjem važeće osobne iskaznice, a svoju božićnicu osobno mogu preuzeti:

– na ulazu u gradsku sportsku dvoranu „Sokolana“ u Kaštel Sućurcu od ponedjeljka do petka 11., 12. ,13., 14., i 15., prosinca od 8 do 13 sati

Za korisnike minimalne zajamčene naknade

Osobe koje su korisnici minimalne zajamčene naknade, svoj poklon bon u iznosu od 50 € osobno mogu preuzeti 11. prosinca (ponedjeljak) u podrumu zgrade Gradske uprave, Gradskoj vijećnici u Kaštel Sućurcu u vremenu od 8 do 13 sati, uz predočenje osobne iskaznice.

Oni koji su korisnici minimalne zajamčene naknade, a ujedno i u evidenciji HZZ-a kao nezaposleni mogu pravo na božićnicu ostvariti samo po jednom kriteriju.

Božićnice će građanima biti isplaćene iz gradskog proračuna, a u obliku poklon-bona koji se može iskoristiti u trgovinama Tommy d.o.o. i Ribola d.o.o.

Za one koji ne mogu doći u navedenim terminima svoju božićnicu će moći preuzeti radnim danom u zgradi Gradske uprave do 15. siječnja 2023. od 8 do 13 sati.