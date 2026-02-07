Grad brzo reagirao: Postavljeni novi koševi, policija dobila prijavu zbog vandalizma u Đardinu

Nakon što su tijekom noći u središnjem gradskom perivoju Đardin nepoznati počinitelji razbili betonske koševe za otpad, komunalne službe brzo su reagirale. Oštećeni inventar uklonjen je, a na njegovo mjesto postavljeni su novi koševi, izvijestili su iz Parkova i nasada Split.

Podsjetimo, vandalizam u jednom od najfrekventnijih splitskih parkova izazvao je ogorčenje građana i gradske tvrtke koja održava javne površine. Iz Parkova i nasada tada su upozorili kako takvi postupci nisu bezazleni te da će se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se počinitelji identificirali.

U novoj objavi potvrđeno je da je protiv odgovornih osoba podnesena kaznena prijava te da je slučaj sada u nadležnosti policije.

Iz komunalne tvrtke zahvalili su građanima koji prijavljuju ovakve incidente, kao i službama koje su brzo sanirale štetu, poručivši kako vandalizam ima stvarne posljedice te pozvali sve da zajedno čuvaju gradsku imovinu.