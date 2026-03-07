Gotovo svaki stanovnik je birač: Hrvatska ima 3,6 milijuna registriranih glasača, najveći porast u Dalmaciji

Hrvatska ima 3, 6 milijuna stanovnika i to čini se nikome nije čudno iako po službenim statistikama ima samo 3,86 milijuna stanovnika. Pa tako ispada da je gotovo svaki stanovnik ujedno i glasač. Blago nama.

Državni tajnik Sanjin Rukavina u Hrvatskome saboru predstavio je ovih dana Izvješće o broju birača za treće tromjesečje 2025.godine. Hrvatska ima deset izbornih jedinica s ukupno 3, 6 milijuna registriranih birača, pokazuje stanje od 30. rujna 2025. godine. Pritom je do pada birača došlo u čak pet izbornih jedinica, dok ostale bilježe rast. Izvješće je objavila mirovina.hr.

Najveća odstupanja u odnosu na prosječan broj birača po izbornoj jedinici (360.913) zabilježena su na kraju trećeg tromjesečja lani na području pete (-2,89 %) i devete (2,45 %) izborne jedinice.

Peta izborna jedinica izgubila najviše birača

Peta izborna jedinica koja je izgubila 2,89 posto birača obuhvaća Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Vukovarsko-srijemsku županiju te dio Sisačko-moslavačke županije (gradove Hrvatska Kostajnica i Novska te općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur). Riječ je o demografski ugroženom području sa sve starijim stanovništvom i migracijama.

Pad broja birača od 2,19 posto ima i prva izborna jedinica koja obuhvaća dio Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Za 2,07 manje birača ima i sedma izborna jedinica. Njoj pripada Karlovačka i Ličko-senjska županija, dio Sisačko-moslavačke županije dio Primorsko-goranske te dio Zadarske županije.

Treća izborna jedinica je u padu za 0,90 posto. Ona obuhvaća Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku županiju te dio Zagrebačke županije. Gubitak birača od 0,81 ima i druga izborna jedinica u kojoj je Bjelovarsko-bilogorska županija, dio Grada Zagreba, dio Koprivničko-križevačke županije i dio Zagrebačke županije.

Najveći porast u devetoj izbornoj jedinici

Deveta izborna jedinica ima najveći porast od 2,45 posto. Ovo izborno područje obuhvaća birače Šibensko-kninske županije, dijela Splitsko-dalmatinske, kao i dijela Zadarske županije.

Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da je osnova za određivanje područja deset izbornih jedinica prosječan broj birača upisanih u registar birača s prebivalištem u Hrvatskoj.

Ta se osnova utvrđuje tako da se ukupan broj birača podijeli s brojem deset. Broj birača u pojedinoj izbornoj jedinici ne smije odstupati više od plus- minus pet posto od utvrđene osnove. Prema podacima iz registra birača za treće tromjesečje 2025. godine, broj birača u svim izbornim jedinicama nalazi se unutar zakonski dopuštenog raspona.