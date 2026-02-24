Gotovo je: Uklonjeni su ilegalni štekati i barovi s najljepše splitske plaže

Gotovo je. S plaže na splitskim Kašjunima, trostruko zaštićenog područja park-šume Marjan, potpuno su uklonjeni svi ilegalni štekati i barovi.

Nakon deset godina, koncesija nad plažom je prestala vrijediti 30. rujna prošle godine, a period u kojemu je Dolis upravljao plažom obilježili su pravni sporovi, neprovedeni inspekcijski nalozi i višegodišnje odgađanje izvršenja. Aktivisti, osobito članovi Društva Marjan, kontinuirano su se protivili takvoj praksi i upozoravali na nezakonitosti te tražili dosljednu provedbu zakona.

O svemu su u međuvremenu pisali i nacionalni mediji.

Građevinska inspekcija Državnog inspektorata još je 2017. godine, prema pisanju Indexa, donijela rješenje o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata na plaži. Koncesionar je na rješenje ulagao pravne lijekove, no sudovi su u konačnici potvrdili zakonitost inspekcijskih naloga, čime su oni postali pravomoćni. Unatoč tome, uklanjanje objekata nije provedeno u cijelosti, a nadležna županijska tijela godinama su prihvaćala očitovanja koncesionara bez potpune terenske provjere.

Društvo Marjan: Sad je prilika da Grad sanira devastirane površine

No, sad je konačno gotovo i ilegalnih terasa i barova na Kašjunima više nema.

"Konačno su uklonjena oba ilegalna ugostiteljska objekta s plaže Kašjuni. Podsjećamo, prvo rješenje o uklanjanju ilegalnih dijelova objekata doneseno je prije punih 9 godina, a drugo u travnju 2025. Premda je nakon prestanka koncesije 30.09.2026. u roku od 2 mjeseca koncesionar Dolis d.o.o. morao objekte ukloniti, napravio je to tek u veljači 2026.

Nadamo se da nikad više nešto ovako divlje i bez imalo osjećaja za okoliš u kojem se nalazi neće doći na jednu od najljepših splitskih plaža. Sad je prilika da Grad Split, koji upravlja plažom Kašjuni, sanira devastirane površine, ozeleni dijelove plaže te uredi kaotični promet vozila koji je mnogim sugrađanima kupanje na Kašjunima pretvorio u "noćnu moru"", poručio je Srđan Marinić iz Društva Marjan.

Ivošević početkom veljače: Cilj im je da što manje ljudi zna za natječaj

Početkom veljače bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević kritizirao je aktualnu gradsku vlast zbog raspisivanja više javnih natječaja vezanih uz korištenje gradskih plaža, uključujući Kašjune.

Riječ je o natječajima za zakup ugostiteljskog objekta, postavljanje ležaljki te drugih sadržaja, za koje je ustvrdio da nisu bili pravodobno i jasno komunicirani javnosti. Postavio je pitanje transparentnosti postupka te upozorio da manji interes ponuditelja može rezultirati i manjim prihodima za gradski proračun.

"Objavljen je natječaj za kafić na Kašjunima, ležaljke na Kašjunima i u Slatinama i za škrinje za sladoled na nekoliko plaža u Splitu bez da je itko iz Grada Splita to priopćio još od četvrtka. Kojoj gradskoj vlasti je interes da se ne zna za natječaj? Da se što manje ljudi javi, da grad što manje zaradi? Pa Šutinoj", zaključio je.