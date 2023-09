GOTOVO JE Luka Vušković potpisao za engleskog velikana. Sve je objavio transfer magnat

Luka Vušković (16), jedan od najtraženijih mladih braniča na svijetu, novi je igrač Tottenhama. Transfer iz Hajduka potvrdio je Fabrizio Romano. Najpouzdaniji izvor s tržišta nogometaša vijest je objavio pod egidom "ekskluzivno" te je zaključio s "here we go". Zna se što znači kada Romano tako poentira. Posao je gotov i zapečaćen.

"Vuškovića je htjelo šest top klubova, ali on je želio samo Spurse"

"Tottenham samo što nije potpisao vrhunskog hrvatskog talenta Luku Vuškovića. On je tražio najbolji projekt za razvoj i našao ga je u Spursima. Željelo ga je još pet vrhunskih klubova, ali on je htio samo u Tottenham. Dogovorio je osobne uvjete, a klubovi odštetu. Upravo se rješava papirologija i onda će biti i službeno gotovo", otkriva Romano, donosi Index.

Koliko dobiva Hajduk?

No, ne otkriva koju odštetu Tottenham plaća Hajduku za Vuškovića. Njega Transfermarkt cijeni na 6 milijuna eura, a špekuliralo se da bi ga Hajduk prodao za duplo više. Tinejdžer će tako postati najskuplji transfer Hajduka u povijesti.

Ne može u Tottenham prije Nove godine. Ove sezone nije još zaigrao

Prijelazni rok u Engleskoj završen je prije devet dana, što vjerojatno znači da će Vušković do siječnja, kada počinje zimski prijelazni rok, ostati u Hajduku. Ove sezone nije zaigrao za seniorsku momčad Bilih.

Debitirao za seniore kod Dinama sa 16 godina i dva dana. Tako je izjednačio rekord HNL-a

Vušković je 24. veljače, na svoj 16. rođendan, potpisao ugovor s Hajdukom do ljeta 2026. godine. Samo dva dana kasnije odigrao je cijelu utakmicu za Hajduk, i to u derbiju SuperSport HNL-a kod Dinama. Nastupom sa 16 godina i dva dana izjednačio je rekord Marka Dabre kao najmlađi igrač u povijesti HNL-a. Na Maksimiru je njegova momčad teško stradala (4:0), ali iako je obrana u kojoj je tada bio izbušena, Vušković nije klonuo.

Tri dana kasnije postao najmlađi strijelac u povijesti Hajduka

Nije ni imao kad jer samo tri dana poslije čekao ga je novi težak meč, četvrtfinale Kupa kod Osijeka. Opet je odigrao cijelu utakmicu te postigao čak i gol u pobjedi 2:1. Vušković je 16 godina navršio pet dana prije toga i tako postao najmlađi strijelac gola u službenim utakmicama u 112 godina dugoj povijesti Hajduka.

Uzeo ga je jedan od najjačih menadžera

Nakon što su mu obje prve utakmice za seniore Hajduka bili važni derbiji, koje je odigrao po svih 90 minuta, Vušković je od početka do kraja odigrao i dvije iduće prvenstvene utakmice, protiv Lokomotive i Osijeka. No, najvažniji potez u karijeri napravio je kada je postao štićenik Pinija Zahavija, famoznog izraelskog agenta. On zastupa Roberta Lewandowskog, Christophera Nkunkua i Pierre-Emilea Hojbjerga. Vušković mu je prvi hrvatski nogometaš u agenciji.

Fenomen je uvijek igrao za starije kategorije

Luka je dijete Hajduka, prošao je sve uzrasne kategorije Akademije, a prošlih nekoliko sezona je zbog svog iznimnog talenta i lakoće prilagodbe u pravilu nastupao za starije kategorije od onih kojima pripada po dobi.