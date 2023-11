Gospodin Savršeni nakon prekida veze sa Stankicom: 'Nismo prijatelji, želim pronaći Splićanku'

Istina je da ljubav ne poznaje granice, a tome su prethodne dvije godine svjedočili i njih dvoje koje je spojio zabavni reality show. Razdvojiti ih, činilo se, ništa nije moglo... No ipak, njihovoj ljubavi došao je kraj. Otvoreno i bez dlake na jeziku Toni po prvi put govori o bolnom prekidu, u kakvom je zaista odnosu ostao s bivšom partnericom, muško-ženskim prijateljstvima, Splićankama kao najljepšim ženama i planovima...

- Jedine detalje koje želim reći vezano za prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – za Večernji list govori 32-godišnji Toni Šćulac poznatiji kao Gospodin Savršeni koji je nedavno prekinuo ljubavnu vezu sa sedam godina starijom odabranicom Stankicom Stojanović iz istoimenog showa. Istina je da ljubav ne poznaje granice, a tome su prethodne dvije godine svjedočili i njih dvoje koje je spojio zabavni reality show, a razdvojiti ih, činilo se, ništa nije moglo.

No ipak nažalost, njihovoj ljubavi došao je kraj… Banjolučanka i Splićanin svoju romansu održavali su na daljinu pa im je k tome još teže bilo kada je on prošlog ljeta otputovao u Latviju na četiri mjeseca.

- Proveo sam četiri mjeseca u Rigi u Latviji kao gostujući profesor na 'University of Latvia'. Oni su specifični po tome da njihovi fakulteti nose imena po gradovima, a ovaj pak po državi. Na njihovom doktorskom studiju sam predavao jedan kolegij, a trenutno grade grupu znanstvenika za Cern, te sam im bio savjetnik i mentor za studente. Ponovno ću u veljači sljedeće godine ići na dva tjedna predavanja i jednoj studentici koja je ondje na doktoratu sam službeno mentor. Osim toga, mentor sam i nekolicini studenata sa završnim i diplomskim radovima. Sada sam i službeno povezan s njihovim fakultetom, a neslužbeno već dvije godine – priča Toni koji nam je otkrio znači li to da će napustiti Lijepu našu i otići 'trbuhom za kruhom'.

- Latvija je lijepa država, ne mogu reći ništa protiv, ali zamislite vi Dalmatinca na ljeto u Latviji… To je mislim najgora moguća kombinacija. Bilo je hladno i nisam se okupao u moru cijelo ljeto. Skoro svaki dan je padala kiša, a more im je jako hladno. Vidio sam da su oni naviknuti na takvo vrijeme i da im apsolutno ništa ne smeta. S poslovne strane mi je bilo super, ali da bih ondje mogao živjeti, definitivno ne. Ondje su mi ponudili stalno radno mjesto, a na moju veliku žalost, uvjeti su puno bolji nego u Hrvatskoj. To je i tužno jer bi Hrvatska trebala parirati Latviji po svemu. No ipak eto, ja ne mogu napustiti Hrvatsku, moj Split i Dalmaciju. Često ću putovati u Latviju, čak sam se i prijavio na jedan natječaj, a sljedeće godine ću provesti neko vrijeme i u Ženevi u Cernu. Ipak je najljepše vratiti se kući – priča nam Toni koji se u telefonskom razgovoru nakon nekog vremena i opustio pa je odgovorio i na škakljivo novinarsko pitanje: - Znači li to da želi pronaći Splićanku i je li naučio iz odnosa sa Stankicom da mu ne odgovara veza na daljinu.

- U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku i da živimo zajedno. Ali, ipak, mislim da nema smisla ograničavat se zato što ljubav ne bira. Na primjer, sutra se mogu zaljubiti u djevojku koja živi vrata do mene, a mogu i u onu koja živi na drugom kraju svijeta. Mislim da daljina ne bi trebala biti prepreka i ako se zaljubim u neku djevojku koja živi daleko od mene da neću zbog toga reći: „Eh, ništa od toga“. Malo sam se bio i šalio kada sam dobio ponudu za to radno mjesto u Latviji pa sam rekao: „Ako bi uz to došla i jedna Latvijka i ako bi se zaljubio, možda bih je i prihvatio“. Kada bi se tako nešto dogodilo da mogu kao i sada putovati i raditi što volim i da još uz to dođe i ljubav, zašto ne – iskreno kaže simpatični Dalmatinac koji nam je otkrio i je li definitivno završio s reality programima i ovakvom vrstom medijskog eksponiranja.

poster

- Sto posto sam odlučio da ne postoji šansa da me vidite u nekim sličnim formatima kao što je show Gospodin Savršeni. I prije tog showa sam govorio da nemam ništa protiv takvih formata i da mi je to u jednu ruku i zabavno. No shvatio sam da taj svijet nikako nije za mene dugoročno. Nemam ništa protiv toga, dapače, ali ja se osobno ne vidim u tom svijetu. Jedini način da ćete me ponovno vidjeti na malim ekranima jest da se pokrene neki program o znanosti pa da mogu govoriti o borbi protiv pseudoznanosti. Volio bih ljudima na neki način približiti znanost – odlučno kaže Šćulac koji dodaje da prijateljstvo sa sada već bivšom partnericom Stankicom jednostavno nije moguće, piše Večernji list.