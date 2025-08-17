Gorjelo kod Knina, Otavica i Murtera, vatrogasci spašavali ljude i životinje na području Šibenika

Tijekom subote, 16. kolovoza 2025., vatrogasci u Šibensko-kninskoj županiji imali su pune ruke posla. U razdoblju od jutra do večeri zabilježeno je ukupno šest događaja – od tehničkih intervencija do požara otvorenog prostora i objekta, priopćeno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Prvi požar otvorenog prostora izbio je kod Žagrovića u 9:09 sati. Na teren su izašli JVP Knin i DVD Knin s devet vatrogasaca i dva vozila. Vatra je brzo stavljena pod kontrolu i ugašena do 9:40 sati.

Nedugo potom, u Vodicama je zabilježena tehnička intervencija na objektu, gdje su dva vatrogasca JVP-a Vodice s jednim vozilom intervenirala do 10:19 sati.

U Šibeniku su vatrogasci istog dana imali dvije akcije – u 14:18 sati intervenirali su radi osiguranja leta (tri vatrogasca i jedno vozilo, intervencija završena u 15:12 sati), dok su u 17:55 sati intervenirali na tehničkom spašavanju ljudi i životinja. U toj akciji sudjelovalo je pet vatrogasaca s jednim vozilom, a intervencija je uspješno završena u 18:18 sati.

Ozbiljnija situacija nastala je poslijepodne kada je u 17:24 sati izbio požar otvorenog prostora kod Otavica. Na terenu su angažirani JVP Drniš, DVD Drniš i DVD Ružić s ukupno 17 vatrogasaca i sedam vozila, a u gašenju sudjeluju i zračne snage. Gašenje je još uvijek u tijeku.

Dan je završio dojavom o požaru objekta na Murteru u 19:34 sati. Na teren je izašlo DVD Tisno s pet vatrogasaca i dva vozila, a intervencija također traje.