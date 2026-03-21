GORIVO POSKUPLJUJE I DO 30 POSTO? Plenković: "Na početku smo najveće energetske krize ove generacije"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon obilaska obnovljenih lokacija u povodu šeste godišnjice potresa u Zagrebu odgovarao je na pitanja novinara o aktualnim temama, prilikom čega se osvrnuo na prosvjed sindikata javnih službi u Zagrebu te energetsku krizu koja je nastupila kao posljedica rata na Bliskom istoku.

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na prosvjed šest sindikata javnih službi najavljen u podne u Zagrebu te podsjetio da su se već dogovorili sa sindikatima državnih službi koji su potpisali sporazum s Vladom u formi rasta osnovice 1+1+1, što znači da će postupno do 2027. godine dobivati povećanje od 3 posto.

- Granski pregovori se vode na razini koja možda nije pred kamerama i koje nekada vode ministri s predstavnicima nadležnih sindikata. Što se tiče daljnjih razgovora, svi su oni spremni razgovarati i sva prava koja treba ugovarati nadležni ministri će o njima pregovarati, rekao je premijer, piše HRT.

- Vodit ćemo računa o realnim mogućnostima. Ne treba zaboraviti da se nalazimo na početku vjerojatno najveće energetske krize koju ova generacija pamti, dodao je.

Šest sindikata javnih službi svih djelatnosti, osim socijalne skrbi, održat će u subotu u podne na zagrebačkom Europskom trgu prosvjed pod nazivom "Sindikalno proljeće" zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Cilj da rast cijena energenata bude manji i nosiv za građane i ekonomiju

Što se tiče posljedica energetske krize prouzročene trenutačnim ratom na Bliskom istoku na domaće gospodarstvo i građane, rekao je da će Vlada učiniti sve što joj je na raspolaganju kako bi ih ublažila.

- Mi ćemo iskoristiti alate koji su nam na raspolaganju da ublažimo taj rast. Ne možemo se sad praviti da je barel nafte isti kao što je i bio. Doći će do određenog povećanja cijena, ali Vlada će intervenirati da taj rast bude manji i da bude nosiv za naše građane i naše gospodarstvo, kazao je.

- Produljit ćemo sve ovo što se odnosi na cijene struje, a plin je reguliran do listopada. Donijet ćemo odluke o ugroženim kupcima energenata, razmotrit ćemo niz mjera za poljoprivrednike – za njih je rast cijena plavog dizela posebno osjetljiv. Tako da će to biti jedan paket na kojem se intenzivno radi, dodao je.

Plenković smatra da bi energetska kriza uzrokvana ratom mogla potrajati s obzirom da je situacija eskalirala napadom Izraela na plinsko polje Južni Pars te odmazdom Irana na energetska postrojenja diljem Zaljeva.

- Ako su polja i rafinerije pogođene onda će vrijeme koje je potrebno da se stvari vrate u situaciju koliko stvarne nafte i naftnih derivata treba potrajati dulje. Zato je ova procjena Međunarodne agencije za energiju vrlo ozbiljna, zaključio je.

Premijer tvrdi da će ova energetska kriza biti izraženija od one prije četiri godine odnosno one uzrokovane agresijom Rusije na Ukrajinu te je istaknuo kako se radi o naglom i velikom porastu cijena energenata koji nužno iziskuje mjere Vlade, piše HRT.

- Ozbiljan je to rast, on nije mali. Rast cijene eurodizela bi bio za 20 posto, supera za praktički 15 posto, a plavog dizela skoro za 30 posto. To više nije rast koji je zanemariv, ali još uvijek ćemo napraviti to na način da ona cijena koju će ljudi plaćati na pumpama bude manja nego što je bila u vrhu energetske krize prije četiri godine – nije to sad neka cijena s kojom se Hrvati nisu susreli u zadnjih nekoliko godina, rekao je.

Smatra da se nalazimo u dosad najzahtjevnijoj situaciji u pogledu opskrbe energentima, s obzirom na blokirane flote, tankere koji ne mogu kroz Hormuški tjesnac, na mogućnosti otpreme i prerade nafte, te na u ratu pogođena postrojenja ili naftna polja. Kazao je također da je teško kompenzirati gubitak 20 posto svjetske nafte.

Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost

Vezano za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, za koju je predsjednik države rekao da će se održati ali ne tako brzo kako je premijer predložio, Plenković je izrazio nadu da će se dogovoriti termin.

Upitan u kojoj su fazi pregovori za tvornicu streljiva, premijer je rekao da ima više planova i više razgovora i vode se s domaćim i sa stranim proizvođačima.

- U ovim okolnostima, dakle, velikih ulaganja obrambene sposobnosti, to su stvari koje su na stolu. Nisu to pregovori koje se sad vode baš pred kamerama, ali mogu potvrditi da se vode razgovori, ako je riječ o Beretti, i s njima. Razmatralo se više lokacija, među kojima je lokacija kod Obrovca, kazao je premijer.