Gorica – Hajduk 2-1: Domaći došli do preokreta i uzeli sva tri boda!

Hajduk od 17 sati gostuje kod Gorice u sklopu 8. kola SuperSport HNL-a. Bijeli su i dalje vodeća momčad na prvenstvenoj ljestvici, a nakon pet kola suspenzije na klupu se vratio trener Ivan Leko. Hajduk je u posljednjem kolu na Poljudu pretrpio poraz od Istre 1961, a Gorica je u gostima svladala Rudeš. Hajdukovci su u ovom susretu bez Pukštasa, Lovre Kalinića, Dialla i Dajakua, dok domaćini ne mogu računati na svog ponajboljeg igrača Ndockyta koji je suspendiran zbog kartona.

Prvih 10-ak minuta prošlo je u početnom odmjeravanju snaga bez ikakvih velikih prilika, tek po jedan stidljiv pokušaj Livaje te Pršira i Mrzljaka s druge strane. U 14. minuti ogromna prilika za Hajduk nakon što je Soldo vraćao loptu svom vrataru Baniću, Sahiti je se dočepao i krenuo prema Goričinoj mreži, ali s gol-linije ju je očistio Krizmanić. Livaja se nakon precizne dijagonale Šarlije našao u dobroj prilici u 18. minuti, ali je označen prekršaj nad Raspopovićem u napadu. Hajdukov je kapetan pokušao i u 22. minuti iskosa s 8 metara, visoko iznad gola.

Sahitijev se udarac iz 29. minute od bloka odbio u korner. Šarlijin je udarac glavom iz 32. minute otišao previsoko. U 37. minuti neopreznost u Hajdukovim redovima, ali domaćini na čelu s Vujnovićem nisu iskoristili poklon u Lučićevu šesnaestercu. Brajković je u 40. minuti pokušao sam zaprijetiti Baniću, ali udarac mu je blokiran. U 44. minuti bilo je opasno pred Lučićem, Štiglec je pokušao prizemno iz velike daljine, prošlo je malo pored vratnice, što je ujedno bila posljednja prilika u prvome dijelu.

Nastavak je počeo izmjenom, Čuić je ušao u igru umjesto Brajkovića. Maloča je malo potom ubacio Odjidju u priliku vraćajući loptu svom vrataru. Gorica je prva u nastavku zaprijetila udarcem u 49. minuti, Pršir je ubacio iz kornera, a Soldo se prišuljao iz drugog plana i glavom pucao iznad grede. Majstorović je pokušao u 56., pored vratnice. U 58. minuti Odjidju je zamijenio Benrahou.

U 62. minuti Hajduk dolazi do vodstva. Benrahou je ubacio iz slobodna udarca na pet metara, Šarlija je bio najviši u skoku, a malo mu je pomogao i bivši kapetan Hajduka Mario Maloča, ovaj put na Goričinoj strani, koji je glavom samo kratko prebacio loptu do Šarlije za 0:1.

Raspopović je odlično prošao u Hajdukov šesnaesterac u 69. minuti i idealno poslužio Pršira, ali na gol-liniji ispriječio se Šarlija i spasio svoju mrežu. U 71. minuti mijenjali su i domaćini, umjesto Majstorovića i Pršira u igru su išli Ilečić i Matavž. Dolček je u 76. minuti zamijenio Sahitija. Šarlija je potom zaradio žuti karton zbog kojega će propustiti sljedeću utakmicu. U 80. opet mijenja Gorica, Munksgaard i Kapulica umjesto Raspopovića i Mitrovića. Matavž je u 83. minuti pucao pored gola.

U 86. minuti Gorica izjednačuje na 1:1. Duga lopta na Krizmanića završila je kao asistencija za prvijenac nečuvanog Štigleca koji je bez problema s jedanaest matirao Lučića.

U 2. minuti sudačke nadoknade Gorica dolazi do vodstva 2:1. Lopta je stigla do Matavža koji ju je primirio za Antu Mateja Jurića. Četvorka je u Hajdukovoj obrani više stajala nego blokirala taj udarac. Četiri su minute nadoknade brzo prošle i Gorica je došla do velikog preokreta i sva tri boda.

Gorica: Banić, Soldo, Maloča, Krizmanić, Vujnović, Majstorović, Štiglec, Pršir, Mitrović, Mrzljak, Raspopović

Klupa: Debijađi, Radošević, Leš, Jurić, Blummel, Ilečić, Nielsen, Kapulica, Šroler, Matković, Matavž

Hajduk: Lučić - Moufi, Šarlija, Uremović, Melnjak - Sigur, Krovinović - Brajković, Odjidja-Ofoe, Sahiti - Livaja

Klupa: Buljan, Ferro, Žaper, Kalik, Benrahou, Elez, Mikanović, Dolček, Lauš, F. Čuić