Gorica golom Pršira pobijedila Istru

Gorica je u posljednjoj utakmici 14. kola Supersport HNL-a s 1:0 slavila protiv Istre. Jedini pogodak na susretu postigao je Jurica Pršir. Kapetan Gorice bio je precizan u 36. minuti. Nakon što je Iker Pozo majstorski prošao kroz nekoliko igrača u sredini terena i odigrao loptu za Pršira, veznjak Gorice se oslobodio na vrhu kaznenog prostora i, uz pomoć bloka u koji je izašao Vile Koski, pogodio za vodstvo. Pokazalo se i za pobjedu.

Osim pogotka Pršira, gotovo da nije bilo niti jedne prilike koja je vrijedna za istaknuti u izvještaju. Najbolja, a gotovo i jedina prava prilika Istre dogodila se u 71. minuti susreta. Nakon ubačaja s desne strane, Lawal je sjajno pucao u dalji kut gola Gorice, ali Matijaš je uspio obraniti taj pokušaj. Doduše, Matijaš je samo odbio loptu prema Nasraouiju koji se nalazio na vrhu kaznenog prostora i iz prve silovito pucao malo pored gola, piše Index.

Travnjak je radio velike probleme igračima

Van spomenutih događaja vrijedi istaknuti samo probleme s travnjakom. Naime, teren u Gorici je bio zamrznut, iako je početkom ove sezone u Velikoj Gorici postavljen novi, grijani travnjak. Zasad nije poznato zašto grijanje travnjaka nije radilo, ali igrači su imali velikih problema s proklizavanjem i kontrolom lopte te je to jako utjecalo na kvalitetu igre.

Ovom pobjedom, Gorica je pobjegla na sedam bodova od posljednje pozicije koju drži Vukovar. Sada Goričani imaju 18 bodova i nalaze se u dijelu tablice u kojem je čak šest ekipa stisnuto u četiri boda. Toliko bodova dijeli treći Slaven i osmu Rijeku.