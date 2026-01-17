Gonzalo Garcia: ‘Ne znam kakva je situacija s Mlačićem.‘ Šego: ‘Uh, ovako je zaista teško igrati‘

Hajduk je u generalki pred proljetni dio sezone na Poljudu svladao ekipu Širokog Brijega rezultatom 2:0. Pogotke su postigli Michele Šego u 56. i Peter Ugwuodo u 90. minuti. Bila je to dominacija Bijelih od prve do posljednje minute, a evo što je o susretu kazao trener Gonzalo Garcia.

- Prvo, moram kazati da mi se sviđa kako je Široki igrao. Puno su nas pritiskali, u nekim trenucima i zadržali loptu. Mi smo se dizali kako je utakmica odmicala i na kraju je kontrolirali. Zadovoljan sam, pišu Sportske novosti.

U nekim ste trenucima tražili od igrača više kretanja...

- Da, uvijek želim da smo brži i pokretniji, ali nekad se pita i protivnika. Široki se organizirano branio s 10 igrača iza lopte, nije nam bilo lako. Mislim da smo puno kreirali, a drago mi je što protivnik nije stvorio gotovo ništa.

Kakav je plan za nadolazeći tjedan?

- Prvo ćemo dati par dana odmora, igračima će biti drago da me ne vide. Puno i dobro su radili, vjerojatno će biti sretni da par dana ne vide mene i stožer. Od utorka počinjemo pripremati Istru.

Kako ćete se suprotstaviti Istri?

- Ne znam, imamo puno igrača, ne znam tko će igrati. Manje je to bitno. Moramo se sjajno pripremiti i držati našeg načina igre.

Kada se vraćaju Ivušić i Pukštas?

- Ne znam, Pukštas sada malo trenira pa ćemo vidjeti kako će tijelo reagirati. Ivušić je imao nezgodan problem i vidjet ćemo kada će se vratiti. Trebamo ga sasvim spremnog, treba nam svaki igrač.

Što je s Mlačićem?

- Ne znam kakva je situacija, to morate pitati klub. Ja znam samo da za njega ima mnogo interesa.

Nakon Garcije mikrofoni su pripali strijelcu Micheleu Šegi.

- Jedino smo iz njihove pogreške mogli doći do pogotka. Branili su se kao da je Liga prvaka.

Kako ste vidjeli utakmicu?

- Sve bolje izgledamo, radimo što trener traži. Golgeterska serija? Bogu hvala, nastavlja se, nemam što drugo reći.

U nedjelju na Poljud stiže Istra 1961...

- Sad ćemo analizirati protivnika, znamo da će biti teška utakmica.

Oslabljeni ste neigranjem Livaje i Rebića, ali barem će tribine biti pune...

- Istina je, tribine će biti pune, jer ovako je zaista teško igrati.

Kakva je ukupna ocjena priprema u Splitu?

- Za ostanak u Splitu se nas ne pita, a ocjena je pozitivna. Pobjeđivali smo, a to je najvažnije - zaključio je Michele Šego.