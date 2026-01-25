Gonzalo García: "Igrali smo odličnu utakmicu s mladim igračima, ali smo i griješili"

Nakon domaćeg poraza protiv Istre 1961 trener Hajduka Gonzalo García ponudio je svoje viđenje utakmice.

"Jako sam razočaran porazom jer mislim da nije bilo potrebno izgubiti ovu utakmicu. Igrali smo dobro, nismo počeli baš agresivno, ali napravili smo sve da dobijemo utakmicu. Razočaran sam rezultatom, ali ne i svime ostalim. Mislim da su igrači u dobroj formi, Skelin je bio dobar na pripremama. Mlačić nije igrao zbog svoje situacije, Šarlija još nije fit, a Skelin je bio u najboljoj formi od spomenutih. Danas nije bio Mlačićev dan, ali ne mislim da ga treba kriviti. Prilike koje smo stvarali išle su i preko braniča.

Bambina je karakteristika dribling, mislim da je stvorio nekoliko dobrih prilika za tim, trčao je, ali da, ponekad nije dobro odlučivao. Radimo na tome da se poboljša. Što se tiče toga da Skelin prije nije igrao na lijevoj strani, koja je razlika obrambenom igraču na lijevoj i na desnoj strani? Mijenjao sam kad sam htio da ide više naprijed, tako da ne razumijem pitanja oko njegove pogrešne pozicije, ali poštujem različita mišljenja.

Mislim da je Istra stvorila tri šanse, a koliko smo stvorili mi? Sam je Skoko je pucao dva-tri puta… Ako se insinuira da nismo dobili zbog mladih igrača, to nije točno. Gledajući šanse, mogli smo dobiti 5:2. Stvarnost je da smo igrali odličnu utakmicu s mladim igračima, ali smo griješili. Nije stvar u dobi igrača u momčadi. Zadovoljan sam radom mladih, moraju nastaviti i dobiti potporu mene kao trenera, ali i drugih, a ne ljutnju ovisno o tome igraju li ili ne igraju."