Gonzalez napušta Hajduk, evo kamo odlazi

Španjolski branič Edgar González nakon samo pola sezone napušta Hajduk i karijeru nastavlja u FC Andorri, piše portal Altaveu. Prije tjedan Index je pisao o tome da njegova posudba na Poljudu dolazi kraju ove zime jer navodno nije zadovoljan u Hajduku, a nisu ni u Hajduku posebno zadovoljni njime. K tomu se još i ozlijedio pa nema smisla da ostaje u Splitu još pola sezone.

Bivši stoper Betisa i Almeríje raskinut će posudbu sa splitskim klubom kako bi se pridružio 13. momčadi druge španjolske lige, vjerojatno također kao posuđeni igrač. Budući da ne ulazi ni u planove Almeríje, kluba koji posjeduje njegov ugovor, odlazak je bio očekivan ishod.

Odigrao je tek osam utakmica za Hajduk

Trebao je odraditi posudbu do kraja ove sezone, no odlučeno je ipak da će splitski klub napustiti u polusezoni. Stigao je iz španjolskog drugoligaša Almerije, a odigrao je osam utakmica za Hajduk, od čega je u njih šest startao od prve minute. Transfermarkt ga cijeni na dva milijuna eura.

FC Andorra je u potrazi za pojačanjem u središtu obrane, gdje je trener Carles Manso u posljednjim utakmicama bio prisiljen kombinirati. Dok se Gael Alonso čini nezamjenjivim, uz njega je igrao Sergio Molina, a priliku nisu iskoristili ni Marc Bombardó ni Diego Alende. U Gonzálezu vide iskusno rješenje za svoje obrambene probleme.

González je nogometno odrastao u mlađim kategorijama Espanyola, gdje je igrao i njegov otac Lluís. Ovaj 1.92 metra visoki branič nije uspio debitirati za prvu momčad Espanyola, pa je iskustvo skupljao u Cornellài prije prelaska u Betis B. Do prve momčadi Betisa stigao je pod vodstvom Manuela Pellegrinija, a zatim je prešao u Almeríju, za koju je igrao u prvoj i drugoj ligi prije dolaska u Hrvatsku.