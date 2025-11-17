Golf i autobus sudarili se na Poljičkoj

U kasnim noćnim satima na Poljičkoj cesti u Splitu, u blizini fast fooda Vatreni, došlo je do sudara osobnog vozila Volkswagen Golf 7 i autobusa Prometa koji vozi na liniji 60 između Splita i Omiša.

Automobil je pretrpio znatniju materijalnu štetu te je neko vrijeme blokirao dva prometna traka, dok je autobus zbog lakših oštećenja na stražnjem dijelu zaustavljen na obližnjem ugibalištu.

Splitska policija potvrdila je kako nitko od sudionika nesreće nije zatražio liječničku pomoć te da nema ozlijeđenih osoba.