Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević bio je gost Dnevnika N1 i objasnio trenutnu situaciju požara na području Grebaštice.

Milošević je rekao kako je situacija trenutno pod kontrolom. "Postoje određena područja ovog požarita koja su aktivna i sporadično se pojavljuju nekakva izdimljavanja i probijanje linija, ali mi smo tijekom današnjeg dana i prošle noći postavili vatrogasne snage tako da spriječe širenje tog požara. u priremi pored vatrgoasaca imamo i zračne snage koje i u ovom trenutku djeluju na vrhovima ovog brda", poručio je i dodao kako tijekom noći i dana nije bilo pojačanog vjetra, za razliku od jučer. Trenutno se na terenu nalazi 100 vatrogasaca koji su raspoređeni po najugroženijim mjestima, a na terenu su i dva kanadera Air Tractora koji mogu djelovati dok ne padne mrak. "Kad padne mrak oni ne mogu djelovati, tad ostaju samo vatrogasci na terenu. Sad ih koristimo tako da nam natope ta rubna područja kao bi nam bilo lakše tijekom noći obrađivati rubne djelove požarišta. Ako bude potrebno, ovisi o situaciji, o vremenskim prilikama, mi ćemo ih angažirati. Oni su u ranim jutarnjim satima, prije šest, spremni da nam se stave na raspolaganje", kaže Milošević. Poručuje da su se za ovaj prvi sezonski požar pripremili koliko je to bilo u njihovoj moći. “U vrlo kratkom vremenu po izbijanju požara nešto iza 11 sati jučer na terenu, odmah je bilo više od 30 vatrogasca u prvih 15 minuta razvoja požara. Dok smo u kasnijim satima povećavali tu brojku, čak tražili dodatne snage iz Splitsko-dalmatinske županije i kolege iz državne intervencijske postrojbe Split, Zadar i Šibenik, i to ukupno čini 160 vatrogasaca koji su praktički do samog stavljanja požara pod kontrolu bili aktivni". Milošević je naglasio kako je najveći problem u požarnoj sezoni nedostatak sezonskih vatrogasaca. "Problem je što je sve manje mladih ljudi zainteresirano za rad u sezoni kada je nama potrebno stalno dežurstvo kako bi mogli intervenirati s optimalnim brojem snaga na svaki događaj. To se ponavlja iz godine u godinu, interes za ovo zanimanje je sve manji. Što nije ni čudno s obzirom na plaće koje oni dobiju, s obzirom na uvjete u kojima rade, opasnosti s kojima se susreću. U budućnosti ćemo morati raditi na tome da se taj status ljudi, koji praktički daju sebe ovom poslu, popravi i nekako nađemo način da ih se motivira i pomogne", upozorava Milošević. Građanima je poručio da mogu pomoći tako obrate pozornost na svoje okućnice i urede ih tako da olakšaju potencijalni pristup vatrogascima ukoliko dođe potrebe za tim. Također poziva sve na odgovorno ponašanje u prirodi, što podrazumijeva da se ne pale vatre, roštilji, da se na bacaju opušci i da se ne prakticira bilo kakvo slično neodgovorno ponašanje u prirodi.