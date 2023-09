GOJO NAKON PORAZA: "Mi se uvijek borimo bilo u dvorani 100 000 ljudi ili nitko"

Hrvatska teniska reprezentacija danas od 15:00h igra protiv Finske drugi od tri meča Davis Cupa. Dvije najbolje rangirane reprezentacije iz svake skupine otići će na završnicu turnira u Malagu koje će se igrati od 12. do 17. studenog.

Dino Prižmić odigrao je prvi meč protiv Otta Virtanena koji je bio bolji rezultatom 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) nakon dva sata i 36 minuta te je Fincima priskrbio prvi bod. Jednako upsješan bio je i Emil Ruusuvuor protiv Borne Goje. Finski je igrač slavio rezultatom 0:2 (63:77, 4:6 ) nakon sata i 38 minuta borbe.

Gojo je nakon meča stao pred novinare i prokomentirao meč: "Osjećao sam da sam bolji sve do tie-breaka. U drugom je setu igrao nevjerojatno. Igrao je bolje od mene. Što se mene tiče, igrao sam svoj najbolji tenis. Bio sam umorniji nego u srijedu. Žao mi je što nisam pomogao reprezentaciji, ali vratit ćemo se jači i bolji iduće godine. Bio sam bolji taj prvi set do tie-breaka. Drugi je set bio podjednak sve do 4:4, do gema koji je bio blizu. Da mi kao hrvatski igrači, posebice kad igramo u Hrvatskoj, moram tražiti pet challengera, to je smiješno. Taj cijeli gem na 4:4 bio je odličan s teniske strane. Momak je odigrao bolje i pobijedio je. Ispali smo, u parovima smo bili bolji u srijedu. Nije se dogodilo. Dino je danas ponovno bio blizu. Mislim da sam ja igrao dobar tenis, ali nije otišao na moju stranu."

"Vjerujem da mogu i još više napraviti jer sam pobjeđivao bolje igrače od sebe. Danas možeš dobiti top igrače, a sutra izgubiti od slabijeg. Finaca je bilo više nego naših. Glupo mi je povlačiti tu temu. Mi nismo mogli promijeniti cijenu karata, trudili smo se dobiti puno karata, ali nismo mogli. Mislim da ima ljudi koji to ne mogu priuštiti, ali ima ih više što si to mogu priuštiti, a nije ih bilo tu. Još i ti suci koji su gori kada igraš doma..."

"Bilo je iznenađenja, mislim da je naša grupa bila najjača po imenima. Mi smo Hrvatska, uvijek idemo na pobjedu. Mi kao igrači prvenstveno smo krivi, a onda suci i publika. Vidjet ćemo što će biti u nedjelju, što će izbornik odlučiti. Strah me i pomisliti ući u dvoranu kada već nismo prošli."

"Razumijem ljude kojima cijene nisu pristupačne. Mislim da ni ljudi koji su od nas dobili karte nisu došli. Ne cijeni nas se dovoljno pored košarke i nogometa koji je daleko ispred svih. Neki imaju po 100 000 zahtjeva za karte, a mi ih nemamo ni 100 ljudi u dvorani. Igramo doma i mislim da bi ih više bilo da se igra vani što je isto ok. Ne možemo to promijeniti, a mi se uvijek borimo i dajemo sve od sebe, bilo tu 100 000 ljudi ili nitko."

"Ne znam zanima li koga tko će igrati u budućnosti, ali mislim da je naša budućnost dobra. Prošle godine došlo je 10 000 Talijana kada smo igrali protiv njih. Podijelili smo više karata besplatno, grad Split je dobio 500 karata, a ja sam vidio 200 Finaca. Ovaj je format za igrače povoljniji, ako ideš dalje, moraš puno manje putovati. Ovo je lakše, ali idealno nije. Što je to idealno u životu?"

"Ispunio mi se san što je ovo bilo u mom rodnom gradu, ne mogu reći da bi bilo lakše da smo igrali vani. Meni je ok što je Hajduk prvi u ovom gradu, to tako i mora biti. Nek je bilo 400 Hrvata, više ih je bilo kada sam igrao Challenger na Gripama."