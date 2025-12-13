Gojak: "Sporazum o TTTS-u ključan je korak prema najvažnijem prometnom projektu za Split"

Gradsko vijeće Splita prihvatilo je trostrani Sporazum o suradnji vezan uz izgradnju čvora TTTS i nove prometnice prema Žrnovnici, a detalje projekta javnosti je putem Facebooka iznio gradski vijećnik HDZ-a Josip Gojak.

Prihvaćen sporazum Grada, Hrvatskih cesta i ŽUC-a

"Jučer je Gradsko vijeće prihvatilo trostrani Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih odnosa vezano za projekt izgradnje čvora TTTS i nerazvrstane ceste TTTS – Žrnovnica", objavio je Josip Gojak, istaknuvši važnost donesene odluke za budući razvoj prometne infrastrukture Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sporazum su sklopili Grad Split, Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste, a odnosi se na projekt koji je dio šireg zahvata izgradnje nove prometnice državne ceste D8.

Hrvatske ceste kao investitor, Grad zadužen za predradnje

Kako navodi Gojak, Hrvatske ceste investitor su nove buduće prometnice D8, koja će se graditi od čvora Mravince do čvora TTTS. U sklopu tog projekta planirana je i izgradnja nerazvrstane ceste TTTS – Žrnovnica.

"Kao premosnica je predviđena gradnja nerazvrstane ceste TTTS – Žrnovnica, s novim mostom preko rijeke Žrnovnice, koja će se spojiti sa županijskom cestom ŽC6142", istaknuo je gradski vijećnik.

Prema sporazumu, Grad Split preuzima obvezu izrade dokumentacije, ishođenja dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dok troškove same izgradnje buduće gradske prometnice snose Hrvatske ceste.

"Sporazumom Grad Split osigurava odličan položaj", poručio je Gojak.

U svojoj objavi Gojak posebno naglašava suradnju svih uključenih razina vlasti. „Vidljiva je sinergija između Grada, Hrvatskih cesta i Vlade u realizaciji kapitalnih prometnih projekata za Split i cijelu splitsku aglomeraciju“, naveo je.

Kao dodatne važne projekte istaknuo je i dovršetak Vukovarske ulice, koji su preuzele Hrvatske ceste, a čija je vrijednost oko 30 milijuna eura, kao i prekategorizaciju drugih nerazvrstanih cesta u državne – Put Mostina, Put Stinica i Dubrovačka.

Brza cesta do Omiša kao strateški cilj

Govoreći o širem kontekstu projekta, Gojak navodi kako će buduća brza cesta od Mravinaca, preko Karepovca i TTTS-a, pa sve do Omiša, predstavljati najznačajniji projekt prometne infrastrukture za šire splitsko područje.

"Obrisi te buduće brze ceste se već itekako jasno vide, a ovaj sadržajem vrlo kratki sporazum označava ključni korak u ostvarenju tog cilja", zaključio je Josip Gojak u svojoj objavi.