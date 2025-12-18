Gojak: "Novi Zakon je donesen. Ja smatram da je taj novi Zakon dobar"

Josip Gojak, vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita, opisao je razinu rasprave kojoj je svjedočio riječima: "Otimačina, privatizacija 2.0, feudalizam. Branitelji će morati opet braniti državu." Kazao je kako je takvu raspravu, prema njegovim riječima, "pripremili kolege s druge strane ovog stola".

U nastavku je ustvrdio da je "činjenica" kako je procedura vezana uz "ovaj zakon, ovaj paket zakona" započela "prije više od tri mjeseca", ali da se, kako tvrdi, nije čulo "niti slova". Posebno je naglasio: "Nula prijedloga u javnoj raspravi. Nula amandmana." To je ocijenio kao "razinu poštovanja prema građanima koju oni pokazuju svakog dana u radu na ovim sjednicama Gradskog vijeća i u radu u Saboru".

"Novi Zakon je dobar" i naglasak na zaštiti prostora

Gojak je istaknuo: "Novi Zakon je donesen. Ja smatram da je taj novi Zakon dobar. Kvalitetan je." Kao razlog naveo je da "uistinu štiti prostor", odnosno da "štiti ono što sam volio vidjeti, obalni pojas koji je zaštićeniji nego što je bio zaštićen po prethodnom, odnosno trenutno važećem Zakonu o prostornom uređenju".

Dodao je i da će, prema njegovim riječima, zakon "stvorit će moderan i potpuno digitaliziran sustav prostornih planova", jer "novi Zakon stvara obvezu transformacije starih planova u planove nove generacije".

Kao "još ključno" izdvojio je, kako je rekao, ono što je naglasio nakon što je pročitao zakon: "širenje građevinskog područja je onemogućeno dok se komunalno ne opremi postojeće građevinsko područje".

Pojasnio je da je "komunalno opremanje neuređenog građevinskog zemljišta" sada "postala obveza koja sa sobom vuće rokove", te poručio: "Ne možete vi neko područje imati u statusu neuređenog građevinskog zemljišta desecima godina ili desetljećima." Zaključio je i rečenicom: "Pa više je to otimačina nego što je ovo."

Urbana komasacija kao "pravni institut" prisutan u Europi

Gojak je naglasio kako se "ključno pokazalo" pitanje urbane komasacije, navodeći da se "radi o pravnom institutu, institutu prostornog uređenja" koji postoji "u svim državama Europe, odnosno velikom dijelu država Europe", te pobrojao: "u Sloveniji, u Njemačkoj, u Francuskoj, u Španjolskoj".

Rekao je i da se "sinoć" čulo "iz Hrvatske komore arhitekata", uz napomenu da je "kasno izašao članak na 24 sata", te prenio poruku: "to je sjajan institut. To može uistinu riješiti određene probleme s kojima se mi susrećemo u puno sredina koje će se tek urbanizirati."

U svom izlaganju posebno se osvrnuo na obalni pojas: "U crti, 100 metara od obale se ne mogu stvarati nova građevinska područja, ne mogu nicati nova naselja, postojeća naselja se više ne mogu proširivati." Potom je upitao: "Pa što je to zaštita od prostora nego to? Što je to zaštita obalnog pojasa, jednog od naših najvažnijih resursa nego to?"

Gojak je ustvrdio da "nije prvi put" da se, kako je rekao, na ovaj način mora komunicirati s "ovom trenutnom oporbom", navodeći da ona "funkcionira na način stvaranja kaosa, stvaranja opsadnog, pa rekao bih ratnog stanja" i "stvaranja psihoze kod ljudi od nečega što je redovna procedura".

Kazao je i: "A nisu se potrudili pročitati materijale", uz obrazloženje da bi, "da su pročitali materijale možda bi sudjelovali u javnoj raspravi". Dodao je i da se nisu potrudili "danas, doći s nekim napisanim slovom".

U nastavku je iznio tvrdnju: "Nisu, zato što su lijeni, zato što ne rade svoje posao i mjesecima spavaju." Osvrnuo se i na ranije izbore: "Pokušali su, 2016. na taj način dobiti izbore, dobili su politički šamar. 2020. 2024. Na najgori mogući način." Zaključio je i: "A dobili su oni politički šamar ove godine koji ih najviše boli i od kojeg se ne mogu oporaviti."

"Biraju vas da odgovorno raspravljamo"

Na kraju je poručio: "A morat ćete. Znate zbog koga? Zbog građana koje zastupate." Dodao je da ih građani "biraju vas da odgovorno raspravljamo, da sudjelujemo u raspravama argumentima", uz zaključak: "To naši ljudi zaslužuju."

Govoreći o svom angažmanu, rekao je: "Kroz svoj život, kroz svoj posao, bavim se zaštitom javnog dobra. Svaki dan." Najavio je da će tako biti i ubuduće: "i kao vijećnik, i na svom redovnom radnom mjestu". Zaključno je istaknuo: "Znam što je javno dobro, znam kako se javno dobro štiti i znam da ovaj Zakon itekako štiti javno dobro i uvjeren sam da će biti kvalitetan."