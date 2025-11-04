Gojak (HDZ) o brodu bivšeg dogradonačelnika koji je na remontu u Brodosplitu: "Reagirao je poprilično nervozno i tvrdio da se više ne bavi politikom. I dalje prima naknadu…"

Gradski vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita Josip Gojak jutros je, zajedno s kolegama iz stranke, održao konferenciju za medije ispred Banovine. Tema su bile aktualnosti vezane uz predstečajni postupak Brodosplita i odnosi u splitskom Gradskom vijeću.

"U predstečajnom postupku Brodosplita navedeno je potraživanje Grada Splita u iznosu od gotovo 1.8 milijuna eura, a jedan od brodova iz flote bivšeg zamjenika gradonačelnika iz redova Centra, Antonija Kuzmanića, upravo se popravlja u Brodosplitu. To su vrlo važne informacije, a on je reagirao poprilično nervozno i tvrdio da se politikom više ne bavi", rekao je Gojak.

Dodao je kako "Kuzmanić navodno više nije u politici, a još uvijek prima naknadu kao bivši dužnosnik".

Osvrnuo se i na navode vijećnice Centra Marijane Puljak, rekavši kako "dimne zavjese nisu ono što spominje Puljak, nego upravo ono što su njezina obitelj i ona činili u svom političkom djelovanju".

Gojak je podsjetio na tematsku sjednicu o stanju u Brodosplitu, održanu prije dva mjeseca: "Javno su tada tvrdili da bivši gradonačelnik iz HDZ-a, Andro Krstulović Opara, nije naplaćivao ovrhu Brodosplitu. Na kraju se to ispostavilo kao laž, totalna neistina. Nije bilo isprike, ničega."

"Smatramo da je vrijeme da se obave dokazne radnje u postupku, neka se obave obavijesni razgovori, čekamo odgovore jer je to bio zaključak sjednice Gradskog vijeća. Svi papiri su poslani temeljem zaključka Grada Splita, ne kritiziramo nikoga. DORH je nadležno istražno tijelo, a koliko znamo, iz Banovine je sve poslano", naglasio je.

O slučaju Kerum: "Neka institucije rade svoj posao"

Na novinarsko pitanje o presudi Željku Kerumu, čelniku HGS-a – stranke koja je koalicijski partner HDZ-u u splitskom Gradskom vijeću – Gojak je bio kratak: "Nisam to vidio. Neka institucije rade svoj posao. On nije s nama u Gradskom vijeću, nego je njegova stranka. Ti ljudi djeluju u Gradu Splitu dugi niz godina i imaju svoje ime i prezime."

Gojak je komentirao i incident tijekom Dana srpske kulture u Splitu, kada su sudionici programa bili izloženi verbalnim napadima.

"Split mora jačati međusobno uvažavanje, to osuđujemo. Smatramo da se trebaju smiriti strasti."

Dodao je kako nije bio pozvan na izložbu u Marmontovoj ulici, no naglasio važnost tolerancije: "Zalažemo se za toleranciju. Svatko tko ima nekakve afinitete, neka ode. Ne mora netko doći i otići, ne treba nikome nametati – neka ljudi dođu na događaj ako ih to zanima. To je tolerancija o kojoj razgovaramo."