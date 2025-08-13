Godišnji odmor iz noćne more: Turistkinja zbog "nevidljive ribe" hitno morala u bolnicu

Turistkinja se iz jedne od najpopularnijih turističkih destinacija Europe vratila u bolovima - hitno je morala u bolnicu, zbog bezazlenog odlaska na plažu.

Naime, kako je podijelila u jednoj Facebook grupi s korisnim infomacijama i savjetima za putovanje u Grčku, ugrizla ju je, odnosno ubola otrovna riba.

"Upozorenje: otrovna riba Dragon. Pre 5 dana me ujela otrovna riba u Nea Kalikratiji, u plićaku samo 3 metra od bara na plaži. Cijela noga otečena, u modricama, trulež, u jakim bolovima, koja još uvijek boli, otrov se proširio na list noge", opisala je turstkinja iz Makedonije svoje iskustvo.

Riječ je o ribi poznatijoj kao morski pauk ili ribi pauk koja nastanjuje Egejsko more, a nedavno je snimljena i u Hrvatskoj. Duga je oko 10 centimetara, a na leđnim perajama ima oštre crne bodlje. Lako se može dogoditi da kupači "nagaze" na nju jer je gotovo nevidljiva - krije se u pijesku ili šljunku, a ljeti se zbog toplijeg mora više zadržava u plićaku. Ubodom uzrokuje jak bol, pa čak i vrtoglavicu i mučninu.

"Rekli su mi da odmah odem u bolnicu i tamo su mi stavili nogu u kipuću vodu da izađe otrov, nakon toga mi je bilo bolje. U svakom slučaju, upozorenje svima, posebno maloj djeci, da nose gumene sandale", upozorila je turistkinja.

To su joj savjetovali i članovi grupe - više njih podijelilo je svoje (loše) iskustvo i reklo da je najbolje odmah nakon što osjetite ubod staviti nogu u vruću vodu i uputiti se liječniku, piše Dnevnik.hr.