Glumac Leon Lučev: "Kao branitelj dajem podršku Fališu. Napad na Fališ je napad na Šibenik"

Koordinacija braniteljskih udruga Šibensko-kninske županije organizirala je jučer konferenciju za medije na kojoj se pobunila protiv Festivala alternative i ljevice (Fališ), tvrdeći da to nije kulturna manifestacija, već ideološko okupljanje koje se ne bi smjelo podupirati novcem poreznih obveznika.

O svemu se na Facebooku oglasio i šibenski glumac Leon Lučev koji je poručio da je Fališ identitet Šibenika posljednjih 13 godina te da je “napad na festival napad na grad”, prenosi Telegram.

“Moja generacija se ’91. borila za slobodu. Ta borba nikad nije prestala. Sloboda znači govor, misao, ljepotu, vrijednost i odgovornost. Fališ je jedan od identiteta grada Šibenika posljednjih 13 godina. Slobodarskog i prkosnog grada. Zajebanog. Grada koji nikad nije ‘pao’. Ja kao branitelj dajem punu podršku ‘Fališu’. Vidim njegovu vrijednost. Vjerujem u svijet u kojem za sve ima mjesta”, ustvrdio je.

‘Napad na Fališ, napad je na grad’

U svojoj objavi ističe kako se u posljednjih deset godina Šibenik profilirao kao grad “vrhunskog umjetničkog ‘turizma'”. “Grad kojem je Sloboda u genima. Grad koji nastavlja tradiciju Brešana, Dedića, Mioča, Škarice, Pattiere, Kovača… Funcuta, Tvrđava Kulture, Kuće Arsen. Grad Slobode.

Napad na Fališ, napad je na grad. Na njegovu širinu. Na raznolikost. Na suživot. Postoje branitelji i dragovoljci koji ponosno stoje iza vrijednosti svog grada. Vidimo se 3.9. na otvaranju Fališa”, poručio je glumac.