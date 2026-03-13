Glumac iz 'Kumova' prekinuo vezu s atraktivnom pjevačicom nakon godinu dana

Riječka glazbenica, 31-godišnja Ana Antolović otkrila je da je prekinula jednogodišnju ljubavnu vezu s glumcem Lujom Kunčevićem. Vijest o prekidu dolazi nedugo nakon što je objavila novu pjesmu 'Još si tu', u čijem se glazbenom spotu pojavljuje upravo njezin sada već bivši dečko.

'Iskreno, ne bih rekla da je to za mene bio osobito težak period. S vremenom smo jednostavno shvatili da se u nekim stvarima više ne pronalazimo i da možda nismo na istoj životnoj liniji. Odluku smo donijeli mirno i zrelo, bez loših osjećaja', rekla je Ana za Net.hr te objasnila što je dovelo do prekida.

'Nije bilo nekog velikog ili presudnog razloga. Jednostavno smo s vremenom shvatili da se u nekim stvarima više ne nalazimo i da možda ne gledamo u istom smjeru kada je riječ o životnim planovima. Takve se stvari ponekad jednostavno dogode i mislim da je najpoštenije to priznati i krenuti dalje, svatko svojim putem', pojasnila je.

Nakon prekida ostali su u korektnim odnosima.

'Ostali smo u dobrim odnosima i mogu reći da smo danas prijatelji. Nismo u svakodnevnom kontaktu, ali postoji međusobno poštovanje i drago mi je da smo uspjeli zadržati jedan normalan odnos', rekla je Ana.

Glumca Luju Kunčevića publika je najbolje upoznala kroz seriju Nove TV 'Kumovi'.

Kunčević je i otac petogodišnjeg sina Leona, kojeg je dobio u vezi s manekenkom Sarom Spinčić.

'Prošli petak, 5. ožujka, rodio nam se Leon – 53 centimetra (sestre su rekle da će biti košarkaš), 3460 grama, crven i zgužvan, ali živ i zdrav. Jučer smo došli kući, prva neprospavana noć je iza nas, a još ih mnogo slijedi', objavio je glumac kad mu se rodio sinčić.

U vrijeme pandemije koronavirusa, Kunčević je odlučio promijeniti karijeru. U razgovoru za Story otkrio je da se zbog manjka glumačkih angažmana tada okrenuo tržištu nekretnina.

'U vrijeme korone i posljedičnog nedostatka angažmana u glumačkom poslu, a uz novorođeno dijete, odlučio sam potražiti novi posao.Nekretnine su me oduvijek zanimale pa sam odlučio okušati se u tom području", ispričao je tada.