Glumac iz kultnog filma otkrio tajne sa snimanja: "Ta rečenica je moja!"

Zvijezda božićnog klasika 'Sam u kući', danas 44-godišnji Macaulay Culkin, godinama je slušao šuškanja o jednoj od najcitiranijih rečenica iz filma. Mnogi su vjerovali kako je legendarna prijetnja provalnicima, - Predajete li se? Ili želite još? - bila čista improvizacija tada devetogodišnjeg glumca. Međutim, Culkin je gostujući u popularnoj emisiji 'Hot Ones' konačno razbio taj dugogodišnji mit. Potvrdio je da ta rečenica nije bila njegova ideja, već je stajala u scenariju koji je vjerno slijedio, a koji se pokazao savršenim za stvaranje bezvremenskog hita, piše Večernji list.

Iako spomenuta rečenica nije bila njegova, Culkin je ipak zaslužan za drugi pamtljiv trenutak. U sceni kada ga znatiželjna prodavačica u trgovini ispituje o roditeljima, Kevin McCallister joj odbrusi neočekivanim odgovorom. - Pitala me zašto joj ne želim reći gdje su mi roditelji, a ja sam odgovorio: 'Zato što ne pričam sa strancima'. Ta rečenica je moja! Često sam to radio kao klinac - priznao je glumac, dodavši kako je tu naviku iz stvarnog života uspješno prenio na filmsko platno.

Jedna od najvećih misterija koja je desetljećima intrigirala fanove bila je fotografija djevojke Kevinovog starijeg brata Buzza. Voditelj Sean Evans izravno je upitao Culkina je li istina da je Buzzova djevojka, koju Kevin vidi na fotografiji i reagira s gađenjem, zapravo sin umjetničkog direktora filma, maskiran u djevojčicu. - Koliko ja znam, da. Cijela poanta šale bila je u tome . potvrdio je Culkin. Odluka je, kako kaže, donesena jer redatelj Chris Columbus nije želio biti okrutan i ismijavati izgled bilo koje mlade djevojčice.

Osim glumačkih tajni, Culkin je podijelio i dirljivu anegdotu o svom kaskaderu. Iako je imao devet godina, imao je dublera za opasne scene, 30-godišnjeg muškarca imena Larry. Mali Macaulay bio je uvjeren da je Larry tinejdžer od 13 godina i bio je iskreno zabrinut za njega. Prisjetio se opasne scene pada polica: - Ponavljali su je nekoliko puta... Rekao sam im: 'Molim vas, budite dobri prema Larryju, on ima samo 13 godina!' - ispričao je Culkin, otkrivši svoju zabrinutost za odraslog profesionalca.