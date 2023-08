GLISIRAO MEĐU KUPAČIMA TE IM POKAZAO STRAŽNJICU Mještani kažu: "Nisu oni jedini, incidenata ima svakojakih"

Mještani otoka Molata, poput mnogih drugih otočana, svakog ljeta muče muku s neodgovornim, neukim i bezobraznim nautičarima. I ovog vikenda, točnije u subotu, dogodio se incident u uvali Jazi, gdje se nalazi mjesno kupalište propisno ograđeno plutačama (ili popularnom krunicom) od obale udaljenom najviše 100 m, prema Pravilniku o sigurnosti na uređenim kupalištima, piše Morski.hr.

- Ovi posjetitelji ipak su nadišli sve dosadašnje kad je upravitelj brodice nakon svađe s mještanima skinuo gaće i pokazao guzicu kao posljednji argument svog pravednog ulaska s gliserom među kupače - prepričava za Morski.hr čitateljica nemilo iskustvo.

- Kupači koji su se zatekli pred pramcem brodice negodovali su i upozorili kako "krunica" postoji da bi se spriječio ulazak u kupalište i ne daj Bože veće nesreće. To je kod vlasnika brodice izazvalo burnu reakciju pa su kupačima uzvratili rečenicama poput: "ma da to je vaš otok, zato vam i tako izgleda, drugi put nam pokažite iskaznice da ste vlasnici otoka, pa pazili smo na djecu, ...a na kraju je eskaliralo pozivanjem na braniteljski status, jer on se je borio i sad ima to, a slanje u materinstvo je već uobičajena ikonografija... - priča.

- I nisu oni bili jedini u subotu koji su tako bezobzirno ušli u valu među djecu i kupače... Priča o nesavjesnim i neukim nautičarima traje godinama. Objašnjavanja, uvjeravanja, a ponekad i incidenata je bilo svakojakih, pa je Mjesni odbor odlučio uložiti u dugačku krunicu kako bi zaštitio kupače. Spomenimo i kako s druge strane otoka postoji luka s organiziranim prihvatom nautičara i vezovima za sve koji žele doći ili razgledati otok - pojašnjava otočanka.