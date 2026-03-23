Glazbeni virtuoz u Splitu prima Porin za životno djelo

Hrvatski dom Split s osobitim ponosom najavljuje koncert makedonskog gitarističkog virtuoza Vlatka Stefanovskog, koji će se održati ovog četvrtka, 26. ožujka, uoči dodjele nagrade Porin, u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića.

U sklopu ove iznimne večeri, Stefanovskom će biti uručena nagrada za životno djelo – Porin Special Merit Award, kao priznanje za njegov neizmjeran doprinos glazbenoj umjetnosti i trajni utjecaj na regionalnu i međunarodnu scenu.

Vlatko Stefanovski umjetnik je impresivne karijere i jedinstvenog glazbenog rukopisa, čiji rad već desetljećima pomiče granice između tradicije i suvremenog izričaja.

Njegova virtuoznost, autorska snaga i umjetnička dosljednost učinili su ga jednim od najutjecajnijih i najcjenjenijih glazbenika ovih prostora, čije stvaralaštvo kontinuirano nadahnjuje publiku i kolege.

Očekuje se dolazak brojnih uglednih gostiju s estradne i glazbene scene, koji će ovom prigodom imati priliku svjedočiti vrhunskoj umjetničkoj izvedbi jednog od najvećih gitarista regije.

Koncert je u potpunosti rasprodan, a publiku pozivamo da nam se pridruži u subotu, 28. ožujka u 20 sati u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića, na nastupu grupe Mangroove, također nominirane za nagradu Porin, koji donosi promociju albuma Komad neba – prepoznatljiv spoj soula, jazza, funka i suvremenog pop-izraza, najavljen singlovima Komad neba i Tajna, poručuju iz Hrvatskog doma.