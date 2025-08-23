Glazbeni maraton u Ghetto klubu: Jazz, akustika i rock do kraja kolovoza

Academia Club Ghetto za kraj kolovoza priprema pravu glazbenu poslasticu. U osam dana publici će ponuditi raznolike koncerte, od intimnih akustičnih nastupa do moćnih jazz izvedbi, a na pozornici će se izmjenjivati domaći i strani izvođači.

Program počinje u petak, 23. kolovoza, nastupom benda Wayfarer, a već dan poslije slijedi opušteni MAKI guitar chill. Nedjelja, 25. kolovoza, rezervirana je za Amber Acoustic, dok će u ponedjeljak publiku zabavljati Furešti uz posebnog gosta, slovenskog glazbenika Mihu Rajterića.

U utorak, 27. kolovoza, atmosferu će obogatiti Varinia Zelko & Luciano Ponzano, a večer kasnije slijedi vrhunski jazz doživljaj uz Mirka & Matiju Jazz Duo. Pretposljednji koncert održat će Jazz Fusion Power Trio 30. kolovoza, dok će zadnjeg dana mjeseca, u subotu 31. kolovoza, svečano zatvaranje glazbenog serijala pripasti grupi Little Brother.

Svi koncerti održavaju se u prostoru Ghetto kluba, s početkom u 20:30 sati. Organizatori pozivaju publiku da iskoristi posljednje ljetne večeri uz vrhunsku glazbu i jedinstvenu atmosferu u srcu Splita.