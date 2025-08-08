Glazbeni i folklorni vikend u Makarskoj: od U2 tributea do Plavog orkestra

Makarska ovog vikenda nudi bogat program koncerata i kulturnih događanja, u organizaciji Turističke zajednice grada.

Večeras će Kačićev trg ispuniti hitovi legendarne rock grupe U2 u izvedbi tribute benda koji će publici prirediti glazbeno putovanje kroz sve faze karijere irskih rock ikona. Na repertoaru su pjesme poput With or Without You, One, Beautiful Day i Vertigo, uz energičan scenski nastup i vrhunski zvuk.

U subotu, 9. kolovoza, na istom će trgu nastupiti KUD Izvor iz Vinkovaca. Posjetitelji će moći uživati u bogatstvu narodnih nošnji, zvuku tamburica i plesnim koracima koji oživljavaju priče prošlih vremena. Bit će to večer posvećena očuvanju folklorne tradicije i zajedništva.

Vikend će kulminirati u nedjelju, 10. kolovoza, koncertom Plavog orkestra u Ljetnom kinu. Jedna od najpoznatijih ex-Yu pop-rock grupa donijet će bezvremenske hitove poput Bolje biti pijan nego star, Suada i Kad mi kažeš paša. Ulaznice po cijeni od 30 eura dostupne su putem Eventima te u Turističko-informativnom centru na Obali kralja Tomislava 16.