Glazbena večer pod zvijezdama: Klapa Fjoret nastupa u srcu Makarske

Ljubitelji klapske pjesme i dalmatinske glazbene baštine doći će na svoje u subotu, 13. rujna u 20:00 sati, kada će se na Kačićevom trgu u Makarskoj održati koncert popularne klape Fjoret.

Ova višestruko nagrađivana ženska klapa, poznata po svojim snažnim vokalnim interpretacijama, izvodit će bogat repertoar koji uključuje tradicionalne dalmatinske pjesme, moderne obrade, autorske skladbe i melodije koje odišu prepoznatljivom ljepotom dalmatinske glazbene tradicije.

Koncert se održava na otvorenom, u prekrasnom ambijentu starogradske jezgre Makarske, a organizatori poručuju: dođite i uživajte u večeri punoj emocija, harmonije i iskrene glazbene energije koju klapa Fjoret uvijek pruža svojoj publici.