Glazba, umjetnost i tradicija u završnim danima Baškovoškog lita

Baškovoško lito, tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija koja već 28. godinu zaredom ispunjava ljetne večeri glazbom, druženjem i bogatim programom, ulazi u svoju završnicu. Organizatori najavljuju niz događanja koja će u posljednjem tjednu kolovoza i početkom rujna dodatno obogatiti ponudu u Baškoj Vodi, Bratušu i Promajni.

Posebnu pozornost zaslužuju dva nova te tri ranije odgođena događanja koja će se održati u sklopu programa.

Već u ponedjeljak, 25. kolovoza, na Trgu u Baškoj Vodi u 19 sati počinje kreativna radionica „Gin & Paint“ u organizaciji RinTinTine, dok istoga dana u 21 sat u središtu mjesta nastupa popularni vokalni sastav 4 tenora.

Sljedećeg dana, 26. kolovoza, na Trgu u Baškoj Vodi u 19 sati na rasporedu je radionica "Večer Dalmatinca / Black & White Dalmatian Dog Night" (Kulta), a u 21 sat Bratuš će na rivi ugostiti koncert Dua FilipIvo pod nazivom "Noć mandoline".

Program se nastavlja u srijedu, 27. kolovoza, kada će Promajna na rivi od 19 sati živjeti u ritmu Promajanske ljetne večeri uz nastup klape Munita.

Završni vikend kolovoza rezerviran je za Sajam domaćih proizvoda "Okusi Hrvatsku!", koji će se održati u Baškoj Vodi u petak i subotu, 29. i 30. kolovoza, od 19 sati na rivi. Posjetitelje očekuju bogata gastronomska i kulturna ponuda uz nastupe Općinske glazbe Baška Voda, Baškovoških mažoretkinja, Mira Boema, benda Aritmija i grupe Specijalci.

Toga dana, 30. kolovoza, Bratuš će od podneva pa sve do ponoći biti domaćin glazbenog maratona "From Noon Till Midnight" uz nastupe DJ-eva Bušelića, Jakira, Ševelja i Spajića.

Od 31. kolovoza do 4. rujna Baška Voda će ugostiti i Braniteljski sajam "Samo hrvatsko" u organizaciji Udruge veterana VP, s početkom svakog dana u 17 sati na rivi.

Glazbeni program nastavlja se istoga dana, 31. kolovoza, kada će Bratuš od 20.30 sati ugostiti koncert Ružice Čović i Band of Roses.

U rujnu slijede još tri večeri u znaku klapske pjesme: 3. rujna u Promajni nastupa klapa Fjoret, dok će 4. rujna u Baškoj Vodi na rivi koncert održati domaća klapa Berulia.

Organizatori pozivaju sve mještane i turiste da se pridruže događanjima, uživaju u glazbi, druženju i domaćim proizvodima te zajednički zatvore još jedno uspješno Baškovoško lito.