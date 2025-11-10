"Glazba. Ljudi. Tradicija." Izložba povodom 200. obljetnice Narodne glazbe Trogir u Muzeju grada Trogira

Povodom velikog jubileja – 200 godina djelovanja Narodne glazbe Trogir – u srijedu, 12. studenog 2025. u 20 sati u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira otvara se izložba pod nazivom "Glazba. Ljudi. Tradicija.". Postav je posvećen generacijama glazbara koji su kroz dva stoljeća čuvali i njegovali glazbenu i kulturnu tradiciju Trogira.

Izložba, kako poručuju organizatori, ne govori samo o notama i uniformama, već prije svega o ljudima koji stoje iza imena Narodna glazba Trogir.

"Glazba. Ljudi. Tradicija. – tri riječi koje govore ono najbitnije… tri riječi koje čine bit cijele naše 200 godina duge priče… tri riječi koje govore ono što mi jesmo. Trogirska Glazba više je od udruge, više je od orkestra – trogirska Glazba je obitelj! Trogirska Glazba su ljudi – oni bez kojih ništa ne bi bilo. Stoga je ova izložba posvećena ljudima – glazbarima, vjernim čuvarima tradicije svoga grada… čuvarima tradicije bez koje Trogir ne bi bio Trogir", ističe u ime autorskog tima Duška Guina, predsjednica Narodne glazbe Trogir.

Posjetitelje poziva da kroz fotografije, dokumente i uspomene "prošetaju" kroz dva stoljeća povijesti isprepletene sa sadašnjošću: "Zato dragi naši, kroz ovu izložbu upoznajte te ljude, 'prošetajte' kroz povijest isprepletenu sa sadašnjošću i saznajte koji su ljudi ponos i stup proslave 200 godina Narodne glazbe Trogir i koji su je ljudi stvarali tijekom njenih prvih 200 godina. Sigurni smo da ćete naći puno poznatih i dragih imena. Dok je nas i oni su tu."

Dva stoljeća glazbe u službi grada

Narodna glazba Trogir dio je identiteta grada već punih 200 godina. Dva stoljeća neprekinutog djelovanja impresivna su brojka za koju su, kako naglašavaju iz udruge, zaslužni prije svega entuzijazam, odricanje i strpljenje njezinih članova, uprava, predsjednika i kapelnika.

Gotovo da nema svečanosti, blagdana ni državnog praznika u Trogiru u čijem obilježavanju Narodna glazba nije sudjelovala – bila je, i ostala, neizostavan dio javnog života grada, od crkvenih svečanosti i procesija, preko gradskih manifestacija, pa sve do velikih obljetnica i proslava.

Autorski tim i trajanje izložbe

Izložbu "Glazba. Ljudi. Tradicija." zajednički potpisuju Ante Županović, Šime Pažanin i Duška Guina u ime Narodne glazbe Trogir te Maja Maljković Zelalija u ime Muzeja grada Trogira. Svojim dolaskom na otvorenje, poručuju organizatori, posjetitelji će dodatno uveličati ovu veliku glazbarsku proslavu i odati počast svima koji su stvarali i čuvali tradiciju tijekom protekla dva stoljeća.

Izložba će za javnost biti otvorena do 28. studenog 2025. godine, a razgledati se može u radnom vremenu Muzeja grada Trogira.

"Na dobro vam došla Stivanja i dobro nam došli", poruka je kojom Narodna glazba Trogir i Muzej grada Trogira pozivaju sve građane i goste da dođu, prisjete se poznatih lica, otkriju neka nova i još jednom potvrde koliko glazba, ljudi i tradicija zajedno znače Trogiru.