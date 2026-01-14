Glavina: U ovoj godini povećali smo sredstva za županijske sportske zajednice za milijun eura

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina donio je Odluku o sufinanciranju programa razvoja sporta od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026. godinu, kojom se županijskim sportskim zajednicama dodjeljuje više od 8,6 milijuna eura. Ova sredstva namijenjena su ciljano za sport djece i mladih, odnosno za nabavku sportske opreme te rad trenera koji rade s njima u klubovima i drugim sportskim udrugama.

„Kontinuiranom potporom županijskim sportskim zajednicama snažno jačamo sport djece i mladih u cijeloj Hrvatskoj. Od kada smo započeli s ovim sufinanciranjem 2023. godine osigurali smo ukupno 23 milijuna eura, kojima je sufinancirana oprema za gotovo 590.000 djece i plaće za više od 2.800 trenera. U odnosu na prošlu godinu u ovoj smo povećali sredstva za ovu namjenu za više od milijun eura, a u odnosu na 2023. godinu, iznos dodijeljenih sredstava povećao se za gotovo 200%. Na ovaj način dodatno unaprjeđujemo uvjete rada, osiguravamo kvalitetne programe i omogućujemo uključivanje još većeg broja djece i mladih u sport. Uvjeren sam kako ovim povećanjem pridonosimo ravnomjernijem razvoju sporta diljem Hrvatske i stvaramo čvrste temelje za zdrav i aktivan način života naših najmlađih“, rekao je ministar Glavina prilikom današnje dodjele ugovora o sufinanciranju.

Ovo je prva godina da su se za program prijavile sve županijske sportske zajednice u Hrvatskoj, njih 21, koje će biti sufinancirane u sljedećim iznosima: Zajednica športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije, Športska zajednica Osječko-baranjske županije i Sportski savez Grada Zagreba po 715.592,18 eura, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije te Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije po 517.409,25 eura, Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije 517.403,24 eura, Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije 517.251,40 eura, Sportska zajednica Virovitičko-podravske županije 388.116,62 eura, Športska zajednica Zadarske županije 386.894,79 eura, Sportska zajednica Požeško-slavonske županije 388.152,50 eura, Sportska zajednica Istarske županije 388.159,52, Zajednica športova Šibensko-kninske županije 387.283,31 eura, Zajednica športova Karlovačke županije 258.909,78 eura, Športska zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije 258.901,96 eura, Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije 258.909,29 eura, Sportska zajednica Dubrovačko-neretvanske županije 258.909,72 eura, Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije 258.909,63 te Sportska zajednica Varaždinske županije, Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije i Zajednica sportova Ličko-senjske županije po 215.826,54 eura.

Podsjetimo, kriteriji za raspodjelu sredstava propisani su Pravilnikom o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, a uključuju indeks razvijenosti županija sukladno posebnom propisu, broj članica županijske sportske zajednice, broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji, broj djece i mladih do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice i broj djece i mladih parasportaša i gluhih sportaša do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice.

Odluku o sufinanciranju programa razvoja sporta od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.