Glavina nakon pobjede rukometaša: "Neka sude – mi ćemo pjevati"

Ministar turizma Tonči Glavina oglasio se na društvenoj mreži X nakon pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv Nizozemske na Europskom prvenstvu. U objavi je parafrazirao stihove iz Thompsonove pjesme "Ravnoteža" te čestitao reprezentaciji na uvjerljivom slavlju.

"Iznad svih Hrvatska"

Glavina je poručio kako će se "pjevati unatoč tome što netko sudi", aludirajući na rasprave koje su se posljednjih dana vodile oko glazbe na tribinama i u dvorani. Posebno je istaknuo da su hrvatski rukometaši, kako kaže, "unatoč raznim pokušajima smetnji" došli do pobjede nad Nizozemcima 35:29.

"Ponosni smo na vas i želimo puno uspjeha u nastavku", napisao je Glavina, uz završnu poruku: "Iznad svih Hrvatska".

Podsjetimo, sinoć je odjeknula vijest da je Europska rukometna federacija (EHF) zabranila puštanje pjesme "Ako ne znaš šta je bilo", koja se mogla čuti u dvorani u Malmöu tijekom subotnje utakmice Hrvatske i Gruzije.

EHF je u priopćenju naveo da pjesma nije bila na službenoj playlisti prvenstva, da je hrvatska delegacija u više navrata tražila njezino puštanje te da se to, kako tvrde, "nije smjelo dogoditi" i da se ubuduće neće ponavljati. Dodali su i da pjesma, prema njihovoj ocjeni, ne predstavlja vrijednosti prvenstva.

HRS: "Nismo birali glazbu, niti imamo ovlasti"

Zanimljivo je da se ista pjesma redovno mogla čuti i na utakmicama hrvatske reprezentacije tijekom prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, bez ikakvih reakcija ili zabrana.