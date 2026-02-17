Glavina: 30 posto više sredstava za nove aviolinije i bolju povezanost Hrvatske

Održana je 3. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj su usvojene odluke o marketinškim i PR suradnjama iz domene sporta, suradnjama sa strateškim partnerima, kao i suradnjama na TOP događanjima u 2026. godini. Sukladno navedenome, odlukom Turističkog vijeća odobrena je suradnja s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS) za razdoblje od 2026. do 2028., kao i s Hrvatskim olimpijskim odborom (HOO) za razdoblje od 2026. do 2029. Navedene suradnje, između ostalog, uključuju vidljivost znaka hrvatskog turizma i objavu promotivnih poruka HTZ-a na službenim kanalima komunikacije, sportskoj opremi, službenim utakmicama i natjecanjima i dr.

„Sve odluke koje smo donijeli na današnjoj sjednici iznimno su važne za promociju naše zemlje i daljnje pozicioniranje kao cjelogodišnje destinacije, a posebno se ističe snažan iskorak koji smo napravili u strateškim partnerstvima s avioprijevoznicima. Za to smo u ovoj godini izdvojili rekordna sredstva uz povećanje od 30 posto, što je rezultiralo suradnjom i s pet novih partnera te većim brojem linija i boljom povezanošću tijekom cijele godine. Jedan od novih partnera je i United Airlines čime osnažujemo izravnu povezanost sa SAD-om te se uz postojeću liniju New York – Dubrovnik, uvodi i nova direktna linija New York – Split. Također, donijeli smo i odluke o suradnjama sa sportskim sektorom koje nam donose dodatnu vrijednost, jer znamo koliku popularnost i vidljivost postižu naši sportaši ostvarivanjem svojih uspjeha, što nam je nedavno potvrdilo i osvajanje brončanih medalja na europskim prvenstvima u rukometu i futsalu. Isto tako, organizacija TOP događanja diljem Hrvatske, kako onih sportskih, tako i svih ostalih, prilika je za jačanje naše ponude, pogotovo izvan ljetnih mjeseci prema kojima usmjeravamo daljnji rast“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Također, na sjednici je usvojena Odluka o provedbi marketinške suradnje sa strateškim partnerima u 2026. godini, za što je u Godišnjem programu rada HTZ-a osiguran iznos od preko 3,3 milijuna eura za suradnje s partnerima kao što su aviokompanije, turoperatori i ostali prijevoznici, među kojima su primjerice easyJet, Eurowings, Ryanair, Lufthansa Group, United Airlines, KLM, LOT, Jet2holidays, TUI i dr. Vezano za TOP događanja, usvojena je Odluka o odobrenju sredstava za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2026., za što je osigurano 535.000 eura za 25 organizatora događanja, među kojima su primjerice Sea Star festival, Plava Laguna IRONMAN 70.3 Poreč, WACT Zagreb 2026 - 76. Boris Hanžeković memorijal, Pannonian Challenge, DOBRO World Cup Osijek, Sinjska alka, Maraton lađa, Riječki karneval i dr.

„Na današnjoj sjednici donijeli smo važne odluke koje izravno podupiru daljnje jačanje međunarodne dostupnosti Hrvatske i vidljivosti naše ponude na najvažnijim emitivnim tržištima. Usvajanjem odluka o provedbi marketinških suradnji sa strateškim partnerima i organizatorima TOP događanja dodatno jačamo poziciju naše zemlje kao lako dostupne, konkurentne i cjelogodišnje destinacije, odnosno potvrđujemo koliko su velika događanja važna za jačanje imidža Hrvatske i ravnomjerniji razvoj turizma u svim područjima. Naš je cilj kroz ove suradnje potaknuti dodatnu potražnju, otvoriti nove tržišne prilike, ali i snažnije podržati razvoj cjelogodišnjeg turizma u sve zahtjevnijem globalnom okruženju“, poručio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Dodajmo i to kako je na sjednici usvojena i Odluka o oglašavanju na Expedia kanalima za tržišta Kanade i SAD-a, a riječ je o jednoj od vodećih online travel agencija s dosegom od preko 70 milijuna korisnika i s više od milijardu zabilježenih pretraga svakog mjeseca.