GLAMUROZNA PROSLAVA USPJEŠNE GODINE: Priska Med okupila estradnu elitu na spektakularnom božićnom domjenku

Splitski klub Porat sinoć je bio mjesto gdje se medicina susrela s vrhunskom zabavom. Poliklinika Priska Med, zajedno sa svojim sestrinskim ustanovama, organizirala je tradicionalni božićni domjenak kojim je u velikom stilu zaključena još jedna iznimno uspješna poslovna godina.

Svečano okupljanje privuklo je oko 300 uzvanika, od djelatnika i liječnika do poslovnih partnera i prijatelja poliklinike. Bila je to večer u kojoj su svakodnevnu radnu rutinu i bijele kute zamijenile elegantne toalete i opuštena atmosfera, a fokus s medicinskih dijagnoza prebačen je na slavlje zajedničkih uspjeha.

Glazbeni spektakl i duet za pamćenje

Za nezaboravan ugođaj pobrinuo se impresivan glazbeni trio. Glazbeni dio večeri otvorila je legendarna Doris Dragović, koja je nizom svojih bezvremenskih hitova odmah podigla atmosferu i potvrdila status kraljice zabave. Posebno oduševljenje i vrhunac večeri izazvao je trenutak kada joj se na pozornici pridružio Petar Grašo za zajednički duet - glazbenu poslasticu koja je nagrađena gromoglasnim pljeskom.

Nakon emotivnog uvoda, palicu zabave preuzeo je energični Marko Kutlić. Njegov nastup osigurao je da plesni podij ostane ispunjen, a odlična zabava potrajala je sve do kasnih noćnih sati.

Empatija kao ključ uspjeha

Službeni dio večeri bio je rezerviran za osvrt na ostvareno. Vlasnik poliklinike, Nikša Siniša Matas, u svom je inspirativnom govoru naglasak stavio na ljudski faktor. Zahvalivši se svakom pojedincu na profesionalnosti i trudu, Matas je istaknuo kako su upravo zadovoljni djelatnici i međusobno poštovanje preduvjet za empatiju i vrhunsku skrb koju pružaju pacijentima.

Temeljna vrijednost našeg rada je briga za čovjeka, a ona počinje ovdje, unutar našeg tima - poruka je koja je obilježila večer.

Uz najavu novih, ambicioznih projekata za 2026. godinu, slavlje je potrajalo dugo u noć. Sudeći po atmosferi i zajedništvu koje je vladalo, Priska Med u novu godinu ulazi spremna za podizanje ljestvice izvrsnosti na još višu razinu.