Giljanović odlazi u Bugarsku

Vanjski pucač OK Ribola Kaštela Ante Giljanović nastavit će karijeru u Bugarskoj, u zimskom prijelaznom roku potpisao je za tamošnji klub Dunav Ruse.

Na početku ove sezone je kao slobodan igrač u dogovoru s trenerom Rančićem došao u matični klub kako bi svojim iskustvom i znanjem pomogao u stasanju nikad mlađe prve ekipe. To je bila dobitna kombinacija za obje strane, na važnim utakmicama davao je potrebnu sigurnost momčadi, a pritom je održavao formu na vrhunskoj razini.

"Potpisa sam u Bugarskoj, klub se zove Dunav Ruse. Klub je dobar, uvjeti su jako dobri, sve mi je blizu, topla dvorana, momci su dobri i lako je komunicirat s njima. Očekivanja od ostatka sezone nisu prevelika, jer u prvom dijelu nisu imali puno pobjeda, pa su radili promjene na polusezoni i sad idemo izvuć maksimalno što možemo.

U Kastelima je uvik lipo, lipo je doma igrat pred obitelji i prijateljima, imao sam jednostavan dogovor s trenerom Rančićem koji je bija na obostrano zadovoljstvo. Ja sam održavao formu do novog angažmana, a pomogao sam klubu u par bitnih utakmica.

Želim im sriću u ostatku sezone", poručio je Ante.

Antini suigrači, treneri i ostali članovi OK Ribola Kaštela poželjeli su mu sreću u novoj sredini i puno uspjeha u nastavku karijere!