GETANI PROSVJEDOVALI Pogledajte tko se sve okupio. Splićani ih podržali trubama i Hajdukovim pjesmama

Stanovnici SGJ-a danas su izašli na prosvjed na pješačkom prijelazu Zagrebačke ulice, na samom uglu Strossmayerova parka (Đardin).

Prelaskom zebre su na pola sata prekinuli odvijanje prometa koji se odvija kroz spomenuti pješački prijelaz. Povod građanskog bunta je, kako kažu, maćuhinski odnos prema posljednjim stanarima SGJ, kojima se uporno odbija osigurati nekoliko opskrbnih punktova kako bi nesmetano mogli obaviti ukrcaj i iskrcaj članova obitelji, stvari, potrepština.

"S obzirom na kronični manjak stambenih kvadrata, jasno poručujemo, želimo dovesti svoju djecu, starije i nemoćne kući, unijeti stvari kao i svi ostali stanovnici Splita, a onda dalje tražiti parking – kao i svi drugi.

Ne želimo se vraćati na stara rješenja koja su možda nekad prešutno prolazila. Svjesni smo da su se pravila postrožila, ali ovakav stupanj represije od strane ove vlasti je jednostavno pretjeran. Svi smo već zatrpani kaznama – ali zašto? Ne ulazimo na zabranjena mjesta iz obijesti, već iz nužde.

Imamo pravo na 15 minuta zaustavljanja na parkingu, ali pogledajte koliko nas je ovdje, pogotovo u ljetnim mjesecima – gužve su nesnosne, a mi ih dodatno pogoršavamo. Hajdemo razmišljati racionalno. Potrebni su nam punktovi barem na četiri lokacije, kako bismo mogli funkcionirati kao ljudi", kazao je Baldo Đanović.

Lara Arapović Bonačić, predsjednica Gradskog kotara Grad, jasno je istaknula svoju poziciju: „Predsjednica kotara sam sasvim legalno“, rekla je pokazujući osobnu iskaznicu okupljenima.

„Količina smeća danas i nekad – to je nebo i zemlja. Trenutno imamo tri kamiona otpada, a broj ugostiteljskih objekata porastao je peterostruko. To proizvodi enormne količine otpada i mi se moramo svakodnevno prilagođavati tom stanju“, rekla je Arapović Bonačić.

„Čula sam da netko želi otvoriti ograničenu zonu za poduzetnike, to je apsurd. Stanovnici Geta ne mogu do svojih domova automobilom, a drugi, koji to mogu, uopće ne razmišljaju kako je to nositi stvari, primjerice, od Gripa do kuće", istaknula je.

Prosvjedu su se pridružili i arhitektica Mariana Bucat, Goran Jugović te Branimir Urlić, složni u zahtjevu za ravnotežom između života stanara i turističkog pritiska.

Prosvjed je prošao bez incidenta, a podršku su dali najbliži vozači kombi-taksija i Prometovih autobusa, trubama i puštajući Hajdukove pjesme u prolazu.

