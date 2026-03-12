Close Menu

Genetika igra veliku ulogu: Liječnica otkrila tri bolesti koje se često prenose u obitelji

To ipak ne znači da je bolest neizbježna, nego da postoji povećan rizik

Iako su mnoga zdravstvena stanja posljedica načina života ili loše sreće, genetika također može imati važnu ulogu u razvoju pojedinih bolesti. Ako su roditelji ili bake i djedovi bolovali od određenih stanja, veća je vjerojatnost da će se ona pojaviti i kod njihovih potomaka. To ipak ne znači da je bolest neizbježna, nego da postoji povećan rizik.

Liječnica Clair Grainger izdvojila je tri česta stanja na koja genetika može snažno utjecati, a među njima su dijabetes, astma i akne.

Kad je riječ o dijabetesu, Grainger pojašnjava da postoje dva tipa bolesti. Dijabetes tipa 1 autoimuna je bolest, dok se tip 2 često povezuje s načinom života, ali i s nasljednim čimbenicima.

– Dijabetes tipa 2 jedno je od najčešćih stanja s nasljednom komponentom. Iako prehrana, tjelesna težina i razina aktivnosti imaju važnu ulogu, genetika također može povećati sklonost razvoju bolesti – navela je liječnica.

Dodala je kako nasljedna sklonost ne znači da će osoba sigurno oboljeti, ali je upozorila da bi oni s obiteljskom poviješću dijabetesa trebali redovito odlaziti na preglede, održavati zdravu tjelesnu težinu i pratiti simptome poput pojačane žeđi, umora ili učestalog mokrenja.

Astma je drugo stanje koje se, prema riječima liječnice, često pojavljuje unutar obitelji. Riječ je o bolesti dišnih puteva koja može uzrokovati stezanje u prsima, kašalj i otežano disanje, a simptomi mogu biti od blagih do vrlo izraženih.

– Istraživanja pokazuju da postoji veća vjerojatnost da će djeca razviti astmu ako od nje boluje jedan ili oba roditelja. Astma ima snažnu genetsku komponentu – istaknula je Grainger.

Naglasila je i da se nasljedni utjecaj ne odnosi samo na astmu. Ako roditelji imaju astmu, peludnu groznicu ili ekcem, veća je vjerojatnost da će i djeca biti sklonija dišnim ili alergijskim bolestima. Rana dijagnoza i pravodobno liječenje, kaže, mogu znatno poboljšati kvalitetu života.

Treće stanje koje je izdvojila su akne. Iako ih mnogi smatraju isključivo problemom adolescencije, akne se mogu zadržati i u odrasloj dobi, a na njihovu pojavu, osim prehrane i načina života, može utjecati i genetika.

– Akne se često doživljavaju kao prolazna faza u tinejdžerskoj dobi, no genetika može igrati veliku ulogu u tome tko će ih razviti i koliko će stanje biti izraženo – rekla je liječnica.

Pojasnila je da mnogi nisu svjesni kako se akne mogu naslijediti. Ako su roditelji imali uporne akne ili su se s njima borili i u odrasloj dobi, veća je vjerojatnost da će se isti problem pojaviti i kod njihove djece. Genetika, dodaje, može utjecati na proizvodnju sebuma, ali i na način na koji koža reagira na bakterije i upalne procese.

