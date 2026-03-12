Genetika igra veliku ulogu: Liječnica otkrila tri bolesti koje se često prenose u obitelji

Iako su mnoga zdravstvena stanja posljedica načina života ili loše sreće, genetika također može imati važnu ulogu u razvoju pojedinih bolesti. Ako su roditelji ili bake i djedovi bolovali od određenih stanja, veća je vjerojatnost da će se ona pojaviti i kod njihovih potomaka. To ipak ne znači da je bolest neizbježna, nego da postoji povećan rizik.

Liječnica Clair Grainger izdvojila je tri česta stanja na koja genetika može snažno utjecati, a među njima su dijabetes, astma i akne.

Kad je riječ o dijabetesu, Grainger pojašnjava da postoje dva tipa bolesti. Dijabetes tipa 1 autoimuna je bolest, dok se tip 2 često povezuje s načinom života, ali i s nasljednim čimbenicima.

– Dijabetes tipa 2 jedno je od najčešćih stanja s nasljednom komponentom. Iako prehrana, tjelesna težina i razina aktivnosti imaju važnu ulogu, genetika također može povećati sklonost razvoju bolesti – navela je liječnica.

Dodala je kako nasljedna sklonost ne znači da će osoba sigurno oboljeti, ali je upozorila da bi oni s obiteljskom poviješću dijabetesa trebali redovito odlaziti na preglede, održavati zdravu tjelesnu težinu i pratiti simptome poput pojačane žeđi, umora ili učestalog mokrenja.

Astma je drugo stanje koje se, prema riječima liječnice, često pojavljuje unutar obitelji. Riječ je o bolesti dišnih puteva koja može uzrokovati stezanje u prsima, kašalj i otežano disanje, a simptomi mogu biti od blagih do vrlo izraženih.

– Istraživanja pokazuju da postoji veća vjerojatnost da će djeca razviti astmu ako od nje boluje jedan ili oba roditelja. Astma ima snažnu genetsku komponentu – istaknula je Grainger.

Naglasila je i da se nasljedni utjecaj ne odnosi samo na astmu. Ako roditelji imaju astmu, peludnu groznicu ili ekcem, veća je vjerojatnost da će i djeca biti sklonija dišnim ili alergijskim bolestima. Rana dijagnoza i pravodobno liječenje, kaže, mogu znatno poboljšati kvalitetu života.

Treće stanje koje je izdvojila su akne. Iako ih mnogi smatraju isključivo problemom adolescencije, akne se mogu zadržati i u odrasloj dobi, a na njihovu pojavu, osim prehrane i načina života, može utjecati i genetika.

– Akne se često doživljavaju kao prolazna faza u tinejdžerskoj dobi, no genetika može igrati veliku ulogu u tome tko će ih razviti i koliko će stanje biti izraženo – rekla je liječnica.

Pojasnila je da mnogi nisu svjesni kako se akne mogu naslijediti. Ako su roditelji imali uporne akne ili su se s njima borili i u odrasloj dobi, veća je vjerojatnost da će se isti problem pojaviti i kod njihove djece. Genetika, dodaje, može utjecati na proizvodnju sebuma, ali i na način na koji koža reagira na bakterije i upalne procese.