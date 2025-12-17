Close Menu

General Gotovina je u Splitu, Šuta ga primio u Banovini

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je u Banovini primio generala Antu Gotovinu, heroja Domovinskog rata i počasnog građanina Splita.

Šuta je o susretu izvijestio putem društvenih mreža, istaknuvši zahvalnost generalu Gotovini na njegovoj ulozi u stvaranju hrvatske države.

„Danas sam u Banovini primio generala Antu Gotovinu, heroja Domovinskog rata i počasnog građanina Splita. Zahvalio sam mu na doprinosu u obrani i stvaranju samostalne Hrvatske“, objavio je Šuta.

Susret u Banovini još je jednom naglasio važnost Domovinskog rata i ulogu njegovih sudionika u novijoj hrvatskoj povijesti.

