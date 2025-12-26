Gelo i Filipović na popisu U18 reprezentacije

Kadeti OK Ribola Kaštela Marko Gelo i Mateo Filipović ponovo su pozvani u nacionalnu vrstu.

Izbornik muške U18 reprezentacije Tomislav Mišin uvrstio ih je na popis za MEVZA turnir, koji će se održati od 7. do 11. siječnja u Mariboru. Radi se o prvom krugu kvalifikacija za EP 2026.

Marko Gelo: "Iznimno mi je drago što sam ponovno dobio poziv za reprezentaciju i što ću opet odjenuti hrvatski dres. Ovo mi je samo dodatna motivacija za dalje i pokazatelj da se isplatio sav trud na treninzima. Imamo jako dobru ekipu, pa se nadam odličnoj atmosferi i dobrim rezultatima na turniru kako bih opravdao izbornikovo povjerenje."

Mateo Filipović: „Ponosan sam što mogu biti dio ekipe, veselim se još jednom dobrom iskustvu i očekujem da ćemo dati sve od sebe da što bolje prođemo i postignemo što veći uspjeh. Najviše od svega se radujem novim izazovima i provođenju vremena sa svojim prijateljima i suigračima te se nadam da ću opravdat povjerenje izbornika na ukazanoj prilici.”

Okupljanje U18 muške odbojkaške reprezentacije zakazano je za ovu subotu, 27. prosinca u Mariboru, gdje će se održati i pripreme za MEVZA turnir.