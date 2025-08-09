Gel lakovi kakve znamo odlaze u povijest, Europska unija zabranjuje sastojak

Sigurnost kozmetike sve je važnija tema u Europskoj uniji. Nakon prošlogodišnje zabrane dodavanja mikroplastike u proizvode poput kozmetike, deterdženata i igračaka, od rujna 2025. slijedi nova mjera – iz gel lakova i ostalih kozmetičkih proizvoda uklanja se tvar TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).

Odluka se temelji na europskoj uredbi kojom je TPO službeno označen kao tvar toksična za reproduktivno zdravlje. Prema pravilima EU, takvi sastojci ne smiju se koristiti u kozmetici koja dolazi u kontakt s kožom, kosom ili noktima.

Zašto?

TPO je kemikalija koja pomaže gel laku da se brzo stvrdne pod UV ili LED lampom, pa su nokti gotovi u par minuta i traju tjednima.

Međutim, stručnjaci iz Europskog znanstvenog odbora za sigurnost potrošača upozorili su da dugotrajno i često izlaganje ovoj tvari može imati štetan utjecaj na zdravlje – posebno na reproduktivni sustav.

Što to znači za salone?

Saloni će morati zamijeniti cijele linije gel lakova, upoznati se s alternativama i novim formulama koje će pružati jednaku kvalitetu. Oni koji se ne prilagode riskiraju kazne, ali i gubitak povjerenja kod sve osvještenijih korisnica.

Na tržištu su dostupni gel lakovi bez TPO-a, koji koriste sigurnije fotoinicijatore poput Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate ili Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone. Nude iste prednosti – brzo sušenje, visoki sjaj i dugotrajnost – ali bez sastojaka koji nose zdravstveni rizik.

Ova promjena je jedan od niza koraka prema sigurnijoj i odgovornijoj kozmetici. Sve više potrošača obraća pažnju na sastojke, a otvorena komunikacija i brza prilagodba postaju novi standard u industriji ljepote.