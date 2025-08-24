Gdje je skriveni kutak Mediterana? Ručak košta tri eura, a kava 30 centi

Alžir je jedna od najpodcjenjenijih destinacija koja posjetiteljima nudi jedinstvenu kombinaciju egzotike, bogate povijesti i gostoljubivih domaćina, i to po iznimno niskim cijenama. Unatoč brojnim znamenitostima i slikovitim gradovima poput Orana, ostaje gotovo bez turista, pa je idealan izbor za autentično i mirno putničko iskustvo.

Smješten u sjevernoj Africi, Alžir pruža jedinstvenu kombinaciju egzotike, bogate povijesti i toplih, gostoljubivih ljudi. Glavni grad, istoimen kao i država, s otprilike 2,5 milijuna stanovnika, posjetiteljima omogućuje autentično putničko iskustvo po iznimno povoljnim cijenama, što je danas prava rijetkost.

Iako je Afrika kontinent koji putnici rjeđe posjećuju, mnogi Alžir označuju kao jednu od najzanimljivijih i najpodcjenjenijih destinacija, piše N1.

Među glavnim razlozima za posjet ističu se iznimno niske cijene – ručak stoji samo tri do četiri eura, kava ili čaj oko 30 centi, a vožnja taksijem tek nekoliko eura za desetke kilometara. Osim toga, ulazak u većinu gradskih znamenitosti besplatan je. Po količini sadržaja i vrijednosti koju destinacija nudi za svoj novac, Alžir se može mjeriti čak i s jugoistočnom Azijom ili Iranom.

Iako mnogima ova država nije visoko na listi želja, posjetitelji se iz nje često vraćaju oduševljeni omjerom cijene i kvalitete te time koliko je još uvijek neotkrivena. Unatoč bogatoj povijesti i kulturnoj baštini, Alžir još nije podlegao masovnom turizmu.

Pariz Afrike

Posebno zanimljiv je grad Oran, poznat i kao "Pariz Afrike", gdje je utjecaj francuske kulture osobito izražen. Arhitektura spaja francuske i mediteranske elemente, stvarajući šarmantan i estetski iznimno privlačan ambijent. Grad broji oko dva milijuna stanovnika i obiluje veličanstvenim katedralama.

Među značajnijim znamenitostima ističe se tvrđava Santa Cruz, do koje se posjetitelji mogu uspeti žičarom za manje od jednog eura. S vrha se pruža prekrasan pogled na grad.

Vrijedi posjetiti i zgradu Grand Poste, Palais de la Culture, stari dio grada poznat kao Kazba, nekoliko predivnih džamija te druge povijesno značajne građevine s bogatom prošlošću, javlja N1.

Jedna od najvećih prednosti Alžira gotovo je potpuni izostanak turista. Unatoč brojnim atrakcijama, posjećuje ga vrlo malo stranaca, što znači da putnici zemlju mogu istraživati bez gužve i u autentičnom lokalnom ozračju. Za sve koji traže divlju, egzotičnu destinaciju bez masovnog turizma, Alžir predstavlja privlačan prijedlog za odmor.