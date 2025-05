Gdje je najveća, a gdje najmanja izlaznost?

U Hrvatskoj su u 7 sati ujutro otvorena biračka mjesta na kojima građani biraju novu lokalnu vlast – općinske, gradske i županijske vijećnike te načelnike, gradonačelnike i župane. Birališta ostaju otvorena do 19 sati, a do tada je na snazi izborna šutnja, čije je kršenje strogo kažnjivo – kazne za fizičke osobe iznose 398 eura, dok pravne osobe mogu platiti i do 66.361 eura.

Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), do 16:30 sati na izbore je izašlo 1.096.646 birača, što je 33,06% od ukupno 3,5 milijuna građana s pravom glasa.

Najveći odaziv zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji (45,10%), Krapinsko-zagorskoj (39,07%) i Dubrovačko-neretvanskoj (38,68%). S druge strane, najmanje birača do tada izašlo je u Osječko-baranjskoj županiji (29,88%), Međimurskoj (30,16%) i Primorsko-goranskoj (30,38%).

Kada je riječ o gradovima, najaktivniji su bili birači u Gospiću, gdje je glasovalo 42,48% građana, zatim u Sisku (39,51%) i Pazinu (36,64%). Najslabiji odaziv zabilježen je u Osijeku (24,31%), Rijeci (25,71%) i Slavonskom Brodu (26,29%).

DIP će prve privremene rezultate izbora objaviti u 21 sat, a ažurirat će ih svakih 15 minuta.