Objavljeni novi podaci o izlaznosti: Evo kakvo je stanje u SDŽ

U Hrvatskoj su jutros u 7 sati otvorena 6.600 biračkih mjesta na kojima građani biraju lokalnu vlast za iduće četiri godine. Birači odlučuju o sastavima općinskih, gradskih i županijskih vijeća i skupština, kao i o tome tko će voditi njihove općine, gradove i županije.

Birališta ostaju otvorena do 19 sati, a do tada je na snazi izborna šutnja. Ona traje dva dana, a njezino kršenje povlači za sobom visoke novčane kazne – od 398 eura za fizičke osobe, pa sve do 66.361 eura za pravne osobe.

Do 16:30 sati na izbore je izašlo 33,06 posto birača. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je izašlo 32,67 posto birača.